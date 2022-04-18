Kadınlar için

Uluslararası marka olma yolunda bir ilke imza atan Penti bu birliktelikle, Manhattan Associates’in Avrupa bölgesindeki ilk partneri oldu. Müşteri odaklı, bütünleşik, her temas noktasında tekil bir alışveriş ve marka deneyimi sunmak üzere yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Penti, Microsoft ve SAP gibi dünya devleri ile yaptığı iş birliklerinin ardından, şimdi de dönüşüm süreçlerine ivme kazandırmak için dünyanın en önemli OmniChannel platformu Manhattan Active® Omni ile iş birliğini duyurdu.

Müşterilerine tüm temas noktalarında kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için yola çıkan Penti, bu iş birliğiyle alışverişte “Ne? Nerede? Nasıl? Ne Zaman?” sorularını ortadan kaldırıyor. Verdiği esnek hizmetle, kadınların alışveriş kararlarında özgür hissetmelerini sağlayan çözümler sunuyor.

Tedarik zincirinden başlayarak, stok ve ürün yönetimi, e-ticaret, mağaza ve çağrı merkezi başta olmak üzere tüm temas noktalarında müşterilerine mükemmel ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunan Penti, bu iş birliğiyle perakende sektöründe de Türkiye’ye bir ilki yaşatıyor.

Kişiselleştirilmiş deneyim tasarımının ve her bir müşterinin ihtiyacını doğru zamanda, en doğru kanalda en uygun teklifle karşılamanın önemine değinen Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu: “Müşterilerimizin tüm gereksinimlerini karşılamaya devam ederken, Manhattan Active Omni bize gelecekteki zorluklara hızla uyum sağlama esnekliğini, bunlara yanıt verme gücünü ve güvenini aşılamaya devam edecek. Müşterilerimiz hangi kanalda veya coğrafyada olursa olsun tutarlı ve sorunsuz bir deneyim yaşayabilecekler.” diyerek Penti’nin gelecek vizyonunun altını çiziyor.

Manhattan Associates Kıdemli Direktörü Martin Lockwood ise; "Penti'nin uluslararası büyüme ve hizmet verdiği tüm kanallarda bütünleşik bir alışveriş deneyimi sağlama üzerine büyük hedefleri var. Manhattan Active Omni'nin gücüyle, Penti’nin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı heyecanla bekliyoruz. Bu iş birliğini daha da ileriye taşımayı umuyoruz." diyerek heyecanını paylaşıyor.

Türkiye’nin iç giyim devi ve en çok bilinirliğe sahip kadın markalarından Penti, aralarında Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs, AB ülkeleri, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’nın da yer aldığı yaklaşık 40 ülkede 600’ün üzerinde mağazasıyla ve e-ticaret operasyonları ile faaliyet gösteriyor.