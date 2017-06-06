Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

ORDU (AA) - Ordu'da "butik çikolatacılık" alanında eğitim alan kadınlar, iş hayatına atılmaya hazırlanıyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) hayata geçirilen "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında, 25-50 yaş aralığındaki 60 kadın eğitimden geçiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, Ordu'da "İş'de Kadınlar" projesi yürütülüyor.

Teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, mutfakta çikolata üretimini uygulamalı öğreniyor.

Eğitimin farkındalığı ve fındığın tanıtımı amacıyla kadınların ellerinde lezzetlenen çikolatalar, hediye olarak dağıtılıyor.

Eylül ayında sertifikalarını alacak kadın kursiyerler, iş hayatında yer almayı hedefliyor.

- "Ordu niye çikolata başkenti olmasın?"

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kursta eğitim alan arkadaşlarımız eğitim sonunda güvenli bir çikolata uzmanı olarak piyasaya girecek. Onlarca çikolata üreten fabrikalarımız var. Hem oralara eleman yetiştirebilecekler hem de çikolata satan dükkan sahibi olacaklar." dedi.

Brüksel'in, çikolatanın başkenti olarak görüldüğünü ifade eden Şahin, şunları dile getirdi:

"Brüksel'de ne kakao var, ne fındık var, ne de şeker var. Çikolata yapımında kullanılan en önemli ürün olan fındık ülkemizde ve hatta ilimizde üretiliyor. Ordu niye çikolata başkenti olmasın? Hiç olmazsa Türkiye'de bir çikolata başkenti olmalı. Ordu'da onlarca marka çikolata üretebiliriz. Bu anlamda eğitim alan kadınlarımıza güveniyoruz."

Şahin, tanıtım amacıyla ikram edilen çikolatanın kalite açısından beğenildiğini aktardı.

- "Markalaşmak istiyoruz"

Kursiyer Enise Özgür, aldıkları eğitimden memnun olduklarını ve bu sayede üretim hayatında kendilerini ispat edebileceklerini anlattı.

Ev hanımı Songül Bindaş da eşinin fındık işiyle uğraştığını belirterek, "Fındığı değerlendirebileceğimiz en güzel alan çikolata. Butik çikolata alanında bir dükkan açarak markalaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerler, odanın yönetim kurulu üyelerine çikolata hediye etti.