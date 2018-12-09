banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Irkçı bebek Trabzon Ayhan Akman Ali İlkbahar
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu
Tam 50 ton hamsİ
Tam 50 ton hamsİ
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri

Kadınlara örnek oldu

Adıyaman'da OSB içerisinde devlet desteğiyle badem işleme ve kuruyemiş tesisi kuran Hayriye Ersoy, hayalini gerçekleştirerek Güneydoğulu kadınlara örnek oldu - Hayriye Ersoy: - "Engellerle karşılaşılsa bile pes etmemek gerekiyor. OSB'de tek kadın tesis işletmecisi olarak bu işi yapmak çok zordu. Ben başarabildiysem birçok kadının başaracağına inanıyorum"

Kadınlara örnek oldu
banner17

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle tesis kuran 48 yaşındaki Hayriye Ersoy, hayaline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Küçük yaşlardan itibaren hep kendi işinin hayalini kuran Ersoy, eşinin işlerinin iyi gitmemesi üzerine bu hayalini gerçekleştirmek için adım atarak Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvurdu.
Projesi kabul edilen ve 500 bin liralık hibe alan Ersoy, yaklaşık iki yıl önce 2 bin metrekare alanda badem işleme ve kuruyemiş tesisi kurdu.
Tesisinde ürettiği kuruyemiş, badem ve badem şekerlerini çevre il ve ilçelere satan Ersoy, işlerini büyüterek daha fazla istihdam sağlamak istiyor.
Azmiyle örnek olan Hayriye Ersoy (48), AA muhabirine, küçük yaşlardan beri özellikle gıda sektöründe bir işletme sahibi olmanın en büyük hayali olduğunu, geç de olsa bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Evli ve 4 çocuğu bulunan Ersoy, 40 yaşından sonra üniversiteyi kazandığını ve Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünden mezun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Üniversite okumak da hayalimdi. Çocuklarım üniversiteyi kazandıktan sonra ben de üniversiteyi kazandım ve okulu bitirdim. Daha sonra atıl durumda olan iflas etmiş şirketi, eşimden devraldım. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibelerinden nasıl faydalanabilirim? diye düşündüm. Fakat iflas eden şirketin üzerinde yüklü miktarda borç vardı. Uzun bir müddet şirketin borçlarını ödedikten sonra Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvurdum. Projem kabul edildi. Badem işleme tesisini kurdum."
Ersoy, Adıyaman ve ilçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre 60 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapıldığını, bu alanların miktarının artmaya da devam edeceğini belirterek, bu nedenle badem işlemeye yönelik bir tesis kurmayı tercih ettiğini ifade etti.
Fabrikasında 15 kişiye istihdam sağladığını, bu sayıyı gelecek dönemlerde artırmayı hedeflediğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:
"Onlar burada ekmeğini kazanıyor. Bu benim için büyük bir gurur. Her şeyden önce pes etmemek lazım. 'Acaba bu işin üstesinden nasıl gelebilirim?' diye her gün Allah'a dua ettim. Sonunda başardım. Engellerle karşılaşılsa bile pes etmemek gerekiyor. OSB'deki tek kadın tesis işletmecisi olarak bu işi yapmak çok zordu. Ben başarabildiysem birçok kadının başaracağına inanıyorum. Diğer kadınlara rol model olabiliyorsam ne mutlu bana. Şu an aylık 15 ton badem kırılıp paketleniyor."
Ersoy fabrikada bademleri işleyerek badem şekeri haline getirdiklerini ayrıca kuruyemiş üretimi de yaptıklarını sözlerine ekledi.
İşçilerden Gökhan Ulaş ise tesiste badem kırım işlerinde çalıştığını belirterek, "Toplanan bademler buraya getiriliyor. Bademler burada kırma işleminden geçiriliyor ayrıca bademin şekerleme ve paketlenmesi yapılıyor. Daha sonra da Adıyaman merkez ilçeleri ile çevre illere satışını yapıyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TesisTarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuKadınHayriye ErsoyBademAdıyaman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1