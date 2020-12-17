Kadro güçleniyor

Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri A101’de görev değişimi devam ediyor. 2013 yılından beri A101 bünyesinde farklı görevlerde bulunan Satın Alma Genel Müdürü Aziz Şahin, 2021 yılından itibaren Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevini devralıyor.

CEO görevini 2021 yılı itibariyle Cem Maltaş’a devredecek olan Erhan Bostan’ın haberinden sonra, A101’den yeni bir atama haberi daha geldi. Buna göre, Cem Maltaş’tan boşalan Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu koltuğuna Aziz Şahin getirildi.

Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Aziz Şahin, üretim, planlama, tedarik zinciri ve satış alanında değişik pozisyonlarda görev aldı. 2013 yılında A101 bünyesine Bölge Genel Müdürü olarak katıldı. 2018 yılında Satınalma Genel Müdürü pozisyonunu üstlendi. Aziz Şahin bir çocuk babasıdır. Aziz Şahin 1 Ocak 2021 itibariyle yeni görevine başlayacak.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde, 10.000’e yaklaşan market ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olan A101, yaklaşık 58.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Türkiye’nin en büyük 15 şirketi arasında yer alan A101 zincir marketlerinde; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.