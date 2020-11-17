Kadrosu da güçlendi

Birbiri ardına şubeler açan KFC kadrosunu da güçlendiriyor. Ülke çapında 140’tan fazla restoranıyla faaliyet gösteren KFC Türkiye, yönetim kadrosunda gerçekleştirdiği alanında uzun yıllar deneyim edinmiş iki önemli atamayla organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor. İŞ Gıda çatısı altında faaliyet gösteren KFC Türkiye’de Mahmut Sunar CFO, Hanzade Kuğu Baş CDO olarak göreve başladı.

Hanzade Kuğu Baş

2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimi alan Hanzade Kuğu Baş, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında ise İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim dalında “Uluslararası Hızlı Servis Restoranlarının (QSR) Ticari Alan Analizine Dayalı Yer Seçimi Modeli Önerisi“ teziyle doktorasını tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında özel bir proje tasarım ofisinde başladıktan sonra Metro Group / Real Hipermarketleri’nde Emlak ve İş Geliştirme Bölümü’nde farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında McDonald’s Emlak ve İş Geliştirme Bölümü’nde çeşitli sorumluluklar üstlenen Hanzade Kuğu Baş, emlak geliştirme, varlık yönetimi, inşaat ve ekipman departmanlarını yönetti.

Mahmut Sunar

1987 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Mahmut Sunar, kariyerine Koçtaş’ta Muhasebe Uzmanı olarak başladı. 1989-1992 yılları arasında Günaydın Gazetesi’nde Muhasebe Şefi, 1992-1994 yılları arasında ise Başkent Gazetecilik’te Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1994 yılında Alarko Holding’te Mali Analiz Uzmanı olarak çalışan Mahmut Sunar, 1995 yılında çalışmaya başladığı McDonald’s Finans Bölümü’nde farklı sorumluluklar üstlendikten sonra Finans ve Muhasebe Müdürü olarak görev aldı.

KFC Hakkında:

Yum! Brands markası olan KFC, başarılarla dolu uzun tarihi ve yenilikçi yaklaşımıyla dünya çapında bir tavuk restoranı zinciridir. KFC’nin hikayesi 80 yıl önce Albay Harland Sanders’ın 11 baharatlı gizli tarif ve kendine özgü pişirme tekniğini geliştirmesiyle başladı. KFC, bugün hala kurucusunun miras bıraktığı parmak ısırtan lezzetini koruyor; ilk günkü tarif ve pişirme yöntemiyle hazırlanan benzersiz tavuklarını dünyanın 135 ülkesinde ve 23 binden fazla noktada, her gün milyonlarca tavuk severle buluşturuyor.

Türkiye’deki ilk restoranını 1989 yılında açan KFC, İŞ Gıda A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. 30 ilde, 3000’e yakın çalışanıyla 140’tan fazla restoranda hizmet veren KFC Türkiye, misafirlerini parmak ısırtan lezzetlerle buluşturuyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.

KFC’nin parmak ısırtan lezzetinin sırrı yerli üretim tavukların 11 baharatlı gizli tarif ile mutfağındaki usta şefler tarafından günlük olarak hazırlanmasıdır. KFC bu özelliğiyle klasik fast-food zincirlerinden tamamen ayrılıyor.