Kahve Arçelik'ten gelecek

Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesini üreten Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro®’yu tüketicileriyle buluşturuyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Şimdi de Telve yolculuğumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

İlkleri ve enleri Türk tüketicisiyle buluşturan Arçelik; otel, restoran, kafe zincirleri (HORECA) ve ofisler gibi yoğun kahve pişirilen işletmeler için geliştirdiği Telve Pro®’yu tanıttı.

Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile geleneksel lezzeti hızlı ve pratik şekilde tüketiciye sunan Arçelik, profesyonel kullanım için geliştirdiği Telve Pro® ile aynı anda 9 fincan kahveyi, 3 farklı seçenekte ve aynı lezzette ikram etme imkânı sunuyor.

Telve Pro®’yu, bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle bire bir görüşmelerin sonucunda geliştirdiklerini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve 26 patent aldık. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Şimdi de Telve yolculumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Kullanıcı Eğilimi Odaklı Ürün Yönetimi Stratejisi” kapsamında Telve Pro®’nun geliştirilmesi aşamasında 32 restoran ve kafe ile görüşerek ürün ile ilgili geri bildirimleri alındı. Aynı zamanda tüketici eğilimleri araştırması yapıldı. Araştırmadan örnekler veren Dinçer, “İnsanımız için Türk kahvesi sadece bir kahve değil, gelenek, kültür, paylaşılan sohbet demek. Tüketiciler en çok kahvenin sıcak ve siparişin doğru biçimde servis edilmesini önemsiyor. Kahvenin köpüklü olması, herkese aynı anda ikram edilmesi ve pişirilme şekli de kahve deneyimini mükemmelleştiriyor. Pazara önemli bir ivme kazandıracak bu ürünümüzle; artık işletmeler, müşterilerinin Türk kahvesi ile ilgili beklentilerini en iyi standartlarda karşılayabilecekler” dedi.



Telve Pro®’nun Özellikleri

Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro®; “indüksiyon teknolojisi” ile 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Ayrıca bu teknoloji kolay temizleme imkanı da sunuyor. Ürün, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor. CooksensePro® teknolojisi ile kahveler her fincanda aynı köpük kalitesinde ve lezzette hazırlanıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan makinenin üst kısmındaki özel ısıtıcı plaka sayesinde kahve fincanları kurutulabiliyor ve sıcak tutabiliyor. Telve Pro®’da, damacana ya da şebekeden otomatik olarak su çekebilme özelliği bulunuyor. İnoks gövdeye sahip Arçelik Telve Pro®, dayanıklı ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.