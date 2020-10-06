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Kahvede bir ilk!

Türkiye’de 5. nesil kahvecilik akımının tek temsilcisi Kaave Roastery, dünyanın en ünlü kahve çekirdeklerinden kişiye özel imza kahve yapma imkânı veriyor. Türkiye’de 5. nesil kahvecilik akımının tek temsilcisi Kaave Roastery, dünyanın en ünlü kahve çekirdeklerinden kişiye özel imza kahve yapma imkânı veriyor.

Kahvede bir ilk!

Kahve, günlük hayatta vazgeçilmez içeceklerimiz arasında ilk sıralarda geliyor. Tropikal kuşakta yer alan ülkelerden tüm dünyaya yayılan ve hasat edilmesinden fincana gelene kadar birçok işlemden geçen bu bitki, içilme aşamasında kişilerin damak zevklerine göre çeşitlilik gösteriyor.

Bulunduğu ülkelerin yüksek bölgelerinden hasat edilen kahve çekirdekleri ıslak, yarı ıslak ve kuru olmak üzere üç yöntemle işlenerek kavrulmaya hazır hale geliyor. Coğrafyanın özellikleri ve işleme yöntemine göre her kahve çekirdeği kendine has karakteristik bir yapıya bürünerek farklı asidite oranı, aroma ve tada sahip oluyor.

Kaave Roastery, mağazalarındaki kavurma alanlarında, dünyanın farklı bölgelerinden gelen nitelikli ve farklı aroma notalarına sahip çiğ kahve çekirdekleri ile kahveseverlerin kendi damak zevklerine göre özel harmanını oluşturabilmesine imkan veriyor. Kahve tutkunlarının, seçtikleri çiğ kahve çekirdekleri baristalar tarafından kavrulup özel paketler halinde kendilerine teslim ediliyor.

Kaave Roastery’lerde Brezilya, Kolombiya, Etiyopya, Kenya, Guatemala, Endonezya gibi ülkelerin en seçkin bölgelerinden hasat edilen nitelikli çiğ kahve çekirdekleri, istenilen oranlarda yapılan seçimlerle harmanlanabiliyor. Böylece farklı karakterli kahve çekirdekleri ile özel aromalar oluşturulup kişiye özel imza kahve içme fırsatı doğuyor. Hazırlanan kişiye özel imza kahveler, ister çekirdek ister öğütülmüş olarak Kaave Roastery’lerden satın alınabiliyor.

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