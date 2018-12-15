Kahvenin ustaları

İyi hazırlanmış bir kahve, güne mutlu başlamanın en güzel sebeplerinden biri. Kahveleri kendi damak tadımıza göre kişiselleştirebildiğimiz bu günlerde, güzel bir kahve hazırlama işini Baristalar üstleniyor. Fakat iyi bir Barista bulabilmek de oldukça zor. USLA, kahve tutkunlarına en yüksek standartlarda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler vererek, kahve dünyasının profesyonellerini yetiştiriyor.



Ülkemizi yurt dışında birçok kez temsil eden, 2015 Türkiye Barista Şampiyonu Özkan Yetik, 05 Ocak Cumartesi günü Usla Barista sınıfında kahve alanında en kapsamlı eğitimi vermek için hazırlanıyor. Genel kahve bilgileri, yetiştirici ülkeler, kahvenin tarihi, çekirdek türleri, öğütme, dozajlama ve tamping, özütleme, süt işleme teknikleri gibi detayların aktarıldığı, “Profesyonel Butik Barista Eğitimi”nde uygulamalı içecek hazırlama yöntemleri de anlatılıyor. Toplam 48 saat sürecek eğitim, haftada iki gün olmak üzere 8 haftada tamamlanabiliyor. Baristalığı yeni bir kariyer fırsatı olarak gören katılımcılar, eğitim sonunda elde edecekleri M.E.B. onaylı sertifika ile mesleğe ilk adımlarını USLA’da atmış oluyorlar.



USLA’nın İstanbul Mecidiyeköy’deki, özel tasarlanmış USLA Barista sınıfında, “Profesyonel Butik Barista Eğitimi”ne katılmak isteyenler, kayıtları 0535 022 1002 numaralı telefondan ya da Biletix’ten de eğitimi satın alabilirler.



USLA HAKKINDA

Türkiye’nin önemli uluslararası otel işletmeciliği ve aşçılık akademileri arasında yer alan Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi(USLA), 30 yılı aşkın bir süredir otelcilik ve yiyecek içecek sektöründe sertifikalı ve diplomalı eğitimler veriyor. USLA, aynı zamanda “American Hospitality Academy International Hotel Management Schools (AHA-IHMS)”’un İstanbul Kampüsü olma özelliğini taşıyor.



Öğrencilerine çok uluslu ve çok kültürlü bir ortam sunarak sürekli gelişen ve büyüyen otelcilik, yeme-içme sektörünün profesyonellik ve kaliteli hizmet anlayışını aşılayan USLA ekibi, tedarikçilerini ve iş ortaklarını daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

USLA, otelcilik ve yeme-içme sektörüne, uluslararası kalitede teori ve uygulamalı eğitim almış kişiler yetiştirerek mevcut işgücüne katkı sağlamaya devam ediyor.