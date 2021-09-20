Kalkınmaya katkı sundu

Türkiye’nin tek entegre gübre üreticisi Eti Gübre’nin Mazıdağı’nda bulunan tesislerinde 1.098 toplam kalite iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Eti Gübre çalışanlarının önerdiği projelerle verimlilik artırılırken, 6.554 MWh/yıl elektrik, 16.500 metreküp su ve 45.000 litre motorin tasarrufu sağlandı.

Cengiz Holding’in iştiraki Eti Bakır tarafından bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde (Eti Gübre) 1,5 yılda toplam 1.098 toplam kalite iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla 3.250 ailenin bir aylık tüketimine karşılık gelen 16.500 metreküp su tasarrufu ve 1.420 ailenin yıllık tüketimine karşılık gelen 6.554 MWh/yıl enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca motorin tüketiminde yıllık 45 bin litrelik tasarruf yapılarak çevresel etki azaltılmış oldu.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANIYORUZ’

Eti Gübre Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Mardin, Mazıdağı’nda bulunan tesiste yılda 600 bin ton fosfatlı gübre üretimi yaptıklarını belirterek, “1.500 kişilik ailemizle ülke ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya önemli bir katkı sunuyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken değer katmayı, öncü ve yenilikçi olmayı, fark yaratmayı, insana ve doğaya saygılı olmayı ilke edindik. ‘Sürekli iyileşme’ de temel değerlerimizden bir tanesi. Bu nedenle ‘Yalın Üretim’ felsefesini üretime başladıktan kısa süre sonra hayata geçirdik. Bu doğrultuda bir yandan çalışanlarımızın problem çözme yeteneklerini geliştirirken diğer yandan verimlilik odaklı çalışmalara dahil olmalarını sağlayarak kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine odaklanıyoruz. Yaptığımız işi her zaman daha iyi yapma hedefiyle hareket ediyor ve tüm üretim süreçlerinde çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın daha sürdürülebilir çözümlere yönelmesi için ilham vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

HAYATA GEÇEN PROJELER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Eti Gübre, işletmelerin operasyonel süreçlerinde organizasyonların ihtiyaca daha iyi cevap verebilmesi için sürekli iyileştirilmesine dayanan ‘Yalın Üretim’ yönetim sistemine, çalışanlara verdiği eğitimlerle başladı. Ardından ‘Yalın Üretim’ araçlarından ‘Kai-Zen’i, yani ‘sürekli iyileştirme’yi ilke edinerek tüm operasyonel süreçlerinde uygulamaya başladı. Çalışanlarına Kai-Zen projesi geliştirmeleri konusunda hedefler koyan Eti Gübre, tüm projeleri Kai-Zen Komitesi tarafından değerlendiriyor. Şirket bünyesinde üç aylık ve yıllık periyodlarda en iyi Kai-Zen çalışmaları ödüllendiriliyor. Eti Gübre’nin toplam kalite iyileştirme çalışmaları; enerji, malzeme, hammadde ve su tasarrufu, çevre etkisinin azaltılması, iş güvenliği tedbirlerinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması konularına odaklanıyor.