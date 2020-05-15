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Kan verin çağrısı

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden (EGD) Kızılay Beykoz Şubesi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek çağrısı geldi.

Kan verin çağrısı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) onur üyesi Sadettin Çay’ın Başkanı olduğu Kızılay Beykoz Şubesi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek çağrısı geldi.

EGD tarafından tüm ekonomi dünyasına yapılan çağrıda “şimdi kan bağışının tam zamanı” denildi.

 Çağrıda bir süre önce EGD ile Kızılay Beykoz Şubesi arasında gönül birlikteliği kararı alındığı hatırlatılarak “Her sıkıntıda yanımızda olan Kızılay’ın yanında olmak bu iyilik kurumuna destek bir insanlık görevi” değerlendirmesi yapıldı ve şu görüşler paylaşıldı:

 “Kızılay Beykoz Şubesi’nin etkinliğine EGD olarak tüm gücümüzle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Son dönemde virüs salgını ve Ramazan dolayısıyla kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar bu etkinliğe desteği daha da anlamlı hale getirdi. Kızılay Beykoz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oylum Tala’nın koordinasyonunda 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 başlayacak ve 17 Mayıs Pazar gece 02.00’ye kadar sürecek kan bağışı kampanyasına katılmanızı bu duyuruyu çevrenize iletmenizi bekliyoruz. Kan bağışı Göksu Kasrı Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokak Beykoz / İstanbul adresinde yapılacak ve bağışçılar sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar. Ayrıntılı bilgi için 0532 352 97 37 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.

 

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