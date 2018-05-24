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Karadeniz'de kıyı avcılığı

- Akçakoca'da kıyı balıkçıları, av yasağı nedeniyle ağlarını Karadeniz'e bırakmaya başladı

Karadeniz'de kıyı avcılığı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da av yasağının başlaması nedeniyle kıyı balıkçıları ağlarını Karadeniz'e bırakıyor.
Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarına ağlarını bırakan balıkçılar, iftardan sonra yeniden Karadeniz'e açılarak ağlarındaki balıkları topluyor.
Kıyı balıkçıları, çok miktarda olmasa da barbun, istavrit, çinekop ve sarı kanat ile Akçakoca Limanı'na dönüyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kıyı balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini söyledi.
Karakaş, Karadeniz'de gırgır ve trol avcılığının ardından kıyı balıkçılarının işin başına geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Hava sıcaklıklarının düzelmesi ile barbun avcılığı başladı. Kıyı balıkçılarımız avlarına devam ediyor. Fiyatlar da 1 ay öncesi gibi pahalı değil. Barbun şu an çok iyi, kilosu 30 lira civarında. Bir ay öncesinde barbun 70-80 liraya satılırken bugün 30 lira. Çinekop ve sarı kanat da kendini göstermeye başladı, fiyatı 30-35 lira. İstavrit var, çok güzel. 15 liradan satılıyor. Bunlar Karadeniz’in yerli balıklarıdır."
Karakaş, balıkçıların günü kurtardığını ifade ederek, "Bu avcılığın karşılığı yüz güldürme değil, günü kurtarma. Bu avcılıktan çok fazla ticaret olmaz, çok fazla para kazanılmaz. Bu avcılık sadece gün kurtarır." diye konuştu.

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DüzceBalıkAkçakoca
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