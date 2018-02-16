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Karadeniz hamsisi tescillendi

- Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından Karadeniz hamsisi, doktor balık ve inci kefali tescil edildi

Karadeniz hamsisi tescillendi

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesince 3 balık türü tescillendi.
Komitenin tescile ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün hamsi, inci kefali ve doktor balık ya da kaya balığı olarak bilinen garra rufanın tescillenmesi için yaptığı başvuru sonuçlandırıldı.
Hamsi, yerel adıyla "Karadeniz hamsisi" olarak tescillenirken, balık, "vücudunun sırt kısmı siyaha yakın yeşilimsi, karın kısmı gümüşi beyaz ve yan tarafları parlak" şeklinde tarif edildi. Karadeniz hamsisinin standart boyu dişilerde minimum 8, maksimum 10,72 santimetre, erkeklerde ise minimum 8, maksimum 9,22 santimetre olarak belirlendi.
Komite, "doktor balık", "yağlı balık", "kaya balığı", "Kangal balığı" ve "kırbaki" olarak bilinen garra rufa ile yayılım alanı Van Gölü havzası olan inci kefalini de tescilledi.

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Resmi Gazeteİnci KefaliHamsiDoktor Balığı
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