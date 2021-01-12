Kargoda devrim

Randevulu teslimat dönemi başladı; zamandan çalan kargo bekleme dönemi sona erdi. Türkiye’de ilk kez Bir Günde Kargo tarafından uygulamaya konulan randevulu teslimat seçeneği ile alıcı, ne zaman ve nerede isterse kargosuna ulaşma olanağı buluyor. Evde kargo bekleme dönemini sona erdiren uygulama, alıcıya son anda dahi teslim tarihini ve saatini düzenleme, GPS özelliği ile kargosunun nerede olduğunu anlık olarak takip etme imkanı sunuyor.

Bir Günde Kargo, sektöre öncülük ederek başlattığı randevulu teslim sistemi ile alıcının e-ticaret firmasından vermiş olduğu siparişini, istediği yerde ve istediği saatte alıcısına ulaştırıyor. Evde kargo bekleme dönemini sona erdiren uygulama, anlık adres değişikliği gibi durumlarda alıcıya, siparişinin teslim tarihini ve saatini düzenleme imkanı da sunuyor.

Kurye ile alıcının istediği zaman için randevulaşabilme avantajı sunduklarını belirten Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, bekleme dönemini sonlandırdıklarını söylüyor; “Geliştirdiğimiz teknolojik alt yapımız sayesinde sıklıkla duymaya alışık olduğumuz “Evde yokuz” cevabını literatürden kaldırdık, kontrolü alıcıya verdik. Alıcının “Şurada olacağım, lokasyon paylaşıyorum, bu saatte teslim edin” gibi yönlendirmeleri bizim için yeterli. Yani kargo bekleme dönemini sonlandırdık; artık kargocunuz sizi bekliyor. Alıcıya sunduğumuz bu kişiye özel kargo hizmeti ile aynı zamanda kargosunu tek bir tuşla cep telefonundan yönetebilmesini de sağlıyoruz. Alıcı, SMS ile gelen linkle kargosunu hareketli olarak takip edebiliyor. Tüm teslimatlar fotoğraf ve GPS kayıtları ile gerçekleştiriliyor. Böylelikle %100 teslimat güvenliği sunuyoruz.’’

İade Oranları Sıfırlanıyor

Yeni nesil kargo anlayışıyla hareket eden ve kişiye özel hizmetler sunan Bir Günde Kargo, randevulu teslim seçeneğinde, hazırlanan siparişleri özel korumalı güvenlikli depolarında bekleterek alıcısının belirtmiş olduğu tarihte ve yerde teslim ediyor. GPS entegrasyonlu takip sistemi ile alıcı, kargosunun nerede olduğunu, kimin getirdiğini, ne zaman kendisinde olacağını görebiliyor ve kurye ile iletişime geçebiliyor. Bir Günde Kargo böylelikle siparişin iade olması durumuna olanak vermiyor. Alıcı, anlık adres değişikliği gibi olası istenmeyen durumlarda ise anlık talimat ya da teslimat günü saati randevusunu düzenleyebiliyor.

E-ticaret firmalarına avantaj sağlıyor

Randevulu teslimat uygulamasını uygulamaya koyarak sektöre öncülük ettiklerini belirten Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, “Bu uygulamamız ile sadece alıcının hayatını kolaylaştırmakla kalmıyoruz. Kargosunu evde olmadığı için teslim alamayan alıcının bu sorununa çözüm getirerek, e-ticaret firmalarının da mağduriyetini sonlandırıyoruz. Alıcı, kargocusuyla randevulaşarak istediği yerde ve istediği saatte, ne koşulda olursa olsun mutlaka kargosuna ulaşıyor. Böylelikle firmalara gelen iade ya da şikâyet gibi mağduriyetlerin de önüne geçiyoruz. Markaları ve e-ticaret sitelerini çıkmaza sokan problemlere teknolojik alt yapımızla çözüm getirmeye devam ediyoruz.” dedi.