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Kart bilgileri çalındı mı?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberlerin düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiğini duyurdu.

Kart bilgileri çalındı mı?
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM),Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler üzerine açıklamada bulundu.

İlgili haberlerin, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkedeki tüm ödeme kartlarının ve kullanıcıların dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşların, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen gösterdiği ifade edildi.

Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemlerin, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alındığı bildirilen açıklamada, tüm kullanıcıların kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye "www.bilgiguvende.com" adresinden her zaman ulaşabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BKMBankalararası Kart MerkeziKartKredi Kartı
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