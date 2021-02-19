Kartepe doldu taştı

Kar yağdı İstanbul’a en yakın kar tatil merkezi doldu taştı. Türkiye’nin en büyük kış turizm otellerinde The Green Park Kartepe misafir rekoru kırdı. Pistlerin tam kapasite çalışan Otel’in İstanbul’a en yakın kar tatil oteli olmasının büyük avantaj olduğunu belirtiliyor.

Green Park Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ “Biz otellerimiz hiç kapatmadık. Bu yüzden misafirlerimizle aramızda bir bağlılık oluştu. The Green Park Kartepe şu anda rekor kırıyor. Kar yağınca her zaman böyle olurdu. Pandemi döneminde de böyle oldu. Biz pandemi şartlarına göre örgütlendik. Maske mesafe bizim için olmazsa olmaz. Hijyen koşularına aynen uyuyoruz. Misafirlerimiz ve çalışanlarımız bizim gözbebeğimiz. Kayak meraklılarını bu fırsatı değerlendirmek için Kartepe’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Bu arada yoğun kar yağışına rağmen Kartepe'de yolların açık olduğunu The Green Park Kartepe’yu ulaşmada herhangi bir sorun olmadığını belirtiliyor.