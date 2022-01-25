Katar'a bekliyorlar

Katar Turizm (Qatar Tourism), Katar'ın 2022 yılı spor takvimini sundu; takvimin en heyecan verici etkinliği FIFA 2022 Katar Dünya Kupası™. Katar, yeni spor ve macera tatil paketi ile sporseverleri bekliyor.

FIFA 2022 Katar Dünya Kupası™'na 300 gün kala, Katar, bir dizi seçkin uluslararası spor etkinliği ile sahneye çıkacak. Macera ve heyecan arayan herkes için ATP tenis rekabetinden Avrupa Golf Turuna ve MotoGP'ye kadar Katar'da profesyonel bir spor etkinliği olacak.

Katar Turizm Operasyon Direktörü Berthold Trenkel, Katar'ın bu yılki spor takvimi hakkında şunları söyledi: "Spor, insanları bir araya getiriyor. Spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak kültürler arası deneyimlere hem öncülük etmiş hem de onun bir parçası haline gelmiş oluyoruz. Katar'ın kapasitesi sağlık ve güvenlik önlemleri sayesinde sporcular dünya standartlarında mekânlarda güvenli bir biçimde yarışma fırsatı ediniyor. Bu, ülkenin bu organizasyonlardaki becerisine işaret ediyor. Başarılı sporcuları, menajerlik ekiplerini ve tabii ki tüm taraftarları yıl boyunca Katar'daki spor aktivitelerine davet ediyoruz."

Katar'ın spora verdiği önem, 8 Şubat'ta kutlanan Ulusal Spor Günü ile de pekişiyor. Katar, dünyada ulusal spor günü ilan eden az sayıda ülkeden biri. Katar Turizm (Qatar Tourism), aksiyona tanıklık etmek, hatta parçası olmak isteyen misafirlerine yönelik bir Spor ve Macera paketi sunuyor. 365 Adventures ile birlikte geliştirilen bu paket ile sporseverlere üç günlük sportif aktivite seçenekleri sunuluyor.