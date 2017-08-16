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Katar krizinde yeni adım

- Katar Emiri Temim, Kuveyt Emiri Sabah'a dışişleri bakanı aracılığıyla yazılı mesaj gönderdi

Katar krizinde yeni adım

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ettiği bildirildi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Katarlı Bakan, Kuveyt Emiri Sabah'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yazılı mesajını iletti.
Söz konusu mesajın "iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkileriyle uluslararası ve bölgesel alandaki son gelişmelere" ilişkin olduğu belirtildi.
Haberde mesajın içeriğine ilişkin detay verilmezken, Kuveyt Veliahtı Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah ile Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mübarek es-Sabah'ın da görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.
Kuveyt Dışişleri Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah 9 Ağustos'ta başkent Doha'da kendisini kabul eden Katar Emiri Temim'e Kuveyt Emiri'nin yazılı mesajını iletmişti.
Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük ediyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

 

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KuveytKatarHavalli
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