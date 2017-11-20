Katar'la e-ticaret başlıyor

ANTALYA (AA) - PTT AŞ ile Katar Posta Teşkilatı arasında yapılan e-ticaret İşbirliği Protokolü çerçevesinde kurulan www.turkishsouq.com isimli e-ticaret platformu tanıtıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı'nın yapıldığı, Antalya Maxx Royal Otel'de düzenlenen tanıtıma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ve Katar Posta Teşkilatı Üst Yöneticisi (CEO) Faleh Al-Naemi katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tanıtımda yaptığı konuşmada, son 15 gün içerisinde Katar Bakanı Al-Sulaiti ile 3 defa görüştüğünü, büyük iş birlikleri gerçekleştirdiklerini, özellikle e-ticaret platformları adı altında çok mesafe katettiklerini söyledi.

Bakan Arslan, e-ticarette 2016 yılında yaklaşık 30 milyar lira ciro elde ettiklerini, hedeflerinin ise 50 milyar lira olduğunu ifade ederek, "E-Ticaret platformunun ne kadar büyük olduğunun göstermek adına bu rakamları söyledim. İki ülke ve iki ülkenin bakanları olarak yaptığımız işbirliği çerçevesinde, Katar'da da e-ticaret platformunun çalışması tamamlandı. Test çalışmaları devam ediyor. İnşallah 1 Ocak 2018 itibariyle resmen hizmet veriyor olacak. Posta idareleri üst yöneticilerimize ve onların çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda değerli bakanımın sonsuz desteği var. Projeyi bir an önce hayata geçirme isteği var." diye konuştu.

"Elektronik ticareti başlatıyoruz"

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti ise iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesinin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Katar Hava Yolları'nın İstanbul dışında Türkiye'de 5 şehre daha uçuş için izin aldığının altını çizen Bakan Sulaiti, "Çok mutluyum ki bugün özellikle elektronik ticaret başlatıyoruz. Bu, ilk kez Katar'la Türkiye arasında olacak. İki ülke arasındaki ikili ticareti pozitif yönde etkileyecektir. Çok yakın bir süre içerisinde de bir anlaşmaya daha imza atacağız. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Katar'la e-ticaret başlıyor

PTT AŞ ile Katar Posta İdaresi arasında e-ticaret alanındaki iş birliğinin temeli 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi'nde atıldı. Kongrede PTT AŞ ile Katar Posta Teşkilatı arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların akabinde 19 Nisan 2017 tarihinde EXPO Turkey by Qatar Ticaret Fuarı'nda PTT AŞ ile Katar Posta Teşkilatı arasında "E-Ticaret İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında öncelikli olarak Türk ürünlerinin Katar'da satışının gerçekleştirileceği, daha sonra ise Katar ürünlerinin de Türkiye'de satışının yapılabileceği wuw.turkishsouq.com e-ticaret platformu oluşturuldu. Bu sayede PTT'nin milli e-ticaret platformu www.epttavm.com'da yer alan pek çok ürün, www.turkishsouq.com aracılığı ile Katar'daki kullanıcılara sunuluyor.