Katkı verdi ödül aldı

Ege’den altı kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan İnci Holding, lojistik sektöründe saygınlığıyla bilinen Atlas Lojistik Ödülleri’nde ihracata katkıları nedeniyle “İhracatın Atlası” adı verilen jüri özel ödülünü aldı.

Türkiye’nin ihracat devleri arasında yer alan İnci Holding’in lojistik sektörüne ve ihracata katkısı ödüle değer bulundu. Lojistik sektöründe saygın bir yeri olan Atlas Lojistik Ödülleri’nin 11’incisini düzenlediği 2020 Lojistik Ödülleri kapsamında İnci Holding “İhracatın Atlası” adı verilen jüri özel ödülüne layık görüldü. Pandemi nedeniyle bu yıl online ortamda düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektör dernekleri başkanları ve yöneticileri, iş dünyasının önemli isimleri ve lojistik sektörünün profesyonelleri katıldı.

68 adayın farklı kategorilerde değerlendirildiği törende 35 ödül sahiplerini buldu. İnci Holding’in de aralarında bulunduğu 11 ihracat şirketi de jüri tarafından taşımacılık ve lojistik endüstrisine yönelik yarattıkları iş potansiyeli nedeniyle ödüllendirildi. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada lojistiğin önemini vurguladı. Gök, “İnci Holding olarak altı kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat kapasitemizle ekonomimizin canlılığını sağlayan lojistik sektörüne doğrudan değer katmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ekonominin, iş hacminin büyümesinde tedarik zinciri süreçleri çok önemli yer tutuyor. Biz de katma değerli lojistik hizmetlerin öneminin farkında olan bir grup olarak Yusen İnci Lojistik şirketimizle bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yusen İnci Lojistik şirketimiz Japon global ortağımızla birlikte gücüne güç katarak her yıl potansiyelini büyütüyor ve global bir oyuncu olarak bizleri de gururlandırıyor” dedi.

İnci Holding Hakkında:

Temelleri Cevdet İnci tarafından 68 yıl önce atılan, ağırlıklı olarak otomotiv tedarik sanayinde faaliyet gösteren İnci Holding’in bugün 3 bin çalışanı ve 10 şirketi bulunuyor. Son 10 yıldır aralıksız büyüme trendi gösteren İnci Holding, akü ve jant üretimiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün yanı sıra lojistik ve otel ekipmanları sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. İnci Grubu ürünlerinin yüzde 70’ini 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen bir aile şirketi olan İnci Holding, Türkiye ekonomisine katkıları ile sürekli olarak gelişimini sürdürüyor.