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Katlanan bisiklet
Katlanan bisiklet
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Katlanan bisiklet

Yenilikçi ürünleri ve sürdürülebilirlik felsefesiyle sporu yaygınlaştıran Decathlon’un bisiklet markası B’Twin’in sporseverler için tasarladığı katlanan,elektrikli bisiklet modelini keşfetmenin tam zamanı.

Katlanan bisiklet
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Herkes bu bisikleti konuşuyor. Decathlon’un elektrikli katlanan bisikleti Tilt 500 , şehirde ve tatilde en iyi yol arkadaşınız!... Sporseverlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye devam eden Decathlon’un yenilikçi elektrikli katlanan bisiklet modeli Tilt 500  ile keşif ve yola çıkma zamanı!

Yenilikçi ürünleri ve sürdürülebilirlik felsefesiyle sporu yaygınlaştıran Decathlon’un bisiklet markası B’Twin’in sporseverler için tasarladığı katlanan,elektrikli bisiklet modelini keşfetmenin tam zamanı.

B’Twin Tilt 500 , düzenli olarak bisiklete binenler ve daha uzun süre sürüş keyfine varmak isteyenler için tasarlandı. Katlanarak az yer kaplayan ve her yere kolayca götürebileceğiniz bu bisiklet, arabanızın bagajına da kolaylıkla sığarak hafta sonu gezilerinizde size eşlik etmeye hazır. Elektrikli olan bu modeli sarj ederek, ekonomik modda 35km’ye kadar yol yapabilirsiniz. 6 vitesli, ergonomik , taşıma kolaylığı sağlayan ve ömür boyu garanti sunan Tilt 500 bu yaz hem şehirde hem de tatillerinizde en iyi yol arkadaşınız olacak!

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Katlanan BisikletDecathlon’un
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