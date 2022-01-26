Kaya Kurşun genel müdür oldu

Türk Henkel’de Beauty Care Genel Müdürlüğü görevine Kaya Kurşun getirildi. Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü olarak çalışmakta olan Kaya Kurşun, Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kaya Kurşun, lojistik ve finans alanındaki iş deneyimlerinin ardından, Henkel’deki kariyerine 2008 yılında Türk Henkel Beauty Care Zincir Mağazalar Müşteri Yöneticisi olarak başladı. 2013 yılında Türk Henkel Beauty Care Ulusal Müşteriler Kanal Müdürlüğü pozisyonuna gelen Kaya Kurşun, 3 yıl süresince bu görevde bulundu. 2017 yılında Türk Henkel Beauty Care Geleneksel Kanal Müdürü olarak atandıktan sonra 2018 yılında Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü oldu. Yine 2018 yılında Henkel Beauty Care Bölge Satış Koodinatörü (Orta Doğu ve Afrika) görevine getirildi ve bu görevine 2019 yılına kadar devam etti. Kaya Kurşun, Ocak 2022 tarihinden itibaren ise kariyerine Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak devam ediyor. Çok iyi derecede İngilizce bilen Kaya Kurşun, evli ve bir kız çocuk sahibi.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2020 yılında Henkel, 19 milyar Euro’nun üzerinde satış ve yaklaşık 2,6 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında, güçlü bir şirket kültürü ile bir araya gelmiş, birbirinden farklı olan, ancak ortak bir amaç için çalışan ve ortak değerlerde birleşen 53.000’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.