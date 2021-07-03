Kayıp Sancak'ı yazdı

Gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın yeni romanı ‘Kayıp Sancak’, Türkiye’nin en köklü yayınevlerinden biri olan İnkılap Kitabevi’nden çıktı. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğundan 6 ay önce, işgale karşı Adana’da gerçekleştirdiği gizli toplantıyla başlayan ve Fransızlarla gerçekleştirilen Ankara Antlaşması’na kadar uzanan süreci anlatan roman, az bilinen birçok gerçeği belge, kişi ve olaylarıyla gün yüzüne çıkarıyor.

Yayınlandığı yıl çok satanlar listesine giren Kurtuluş Savaşı romanı ‘Madalyasız’ın da yazarı olan Mehmet Uluğtürkan, ‘Kayıp Sancak’ın 3 yıllık bir araştırma sonrası yazıldığını belirterek, “Genelkurmay Başkanlığı Arşivi, dönemin yerel gazeteleri, Kuvvacı ve Fransız kumandanların günlükleri ve tarihi belgelerden yararlandım. Gerçek olaylar ve kişilerin yer aldığı roman, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmadan 6 ay önce İskenderun açıklarında bir İngiliz gemisini batırma emrini vermesi, 44 Kuvvacının 700 kişilik Fransız taburunu esir alması gibi az bilinen gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Okurlar, 100 yıl öncesinde Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’nde cereyan edilenleri bu romanda yaşayacak” dedi.

İTHAF, KAHRAMANLARA VE 100’ÜNCÜ YILA

Yayın Direktörlüğünü Mehmet Bozkurt’un yaptığı ‘Kayıp Sancak / Toroslarda Yakılan İstiklâl Ateşi’, işgalden kurtuluşun 100’üncü yıl kutlamalarına hazırlanan başta Adana, Mersin ve Osmaniye’de yoğun ilgi gördü. Yazarın, ‘Vatan için can veren Çukurovalı yiğitlerin ve kurtuluşun 100’üncü yılı anısına’ ithaf ettiği eser, 232 sayfadan oluşuyor.

ARKA KAPAK

Yaygın kanı, Milli Mücadele’nin 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basmasıyla başladığı yönünde. Oysa Kurtuluş Savaşı’nın fitili, bu tarihten tam 6 ay önce Mustafa Kemal Paşa’nın İskenderun açıklarında bir İngiliz gemisini batırmasıyla ateşleniyor…

Gazeteci Mehmet Uluğtürkan, çok satanlar listesine giren Kurtuluş Savaşı romanı ‘Madalyasız’ın ardından yazdığı bu ikinci romanında, Aralık 1918’de başlayan işgalden Adana’nın kurtuluş tarihi olan 5 Ocak 1922’ye kadar süren destansı mücadeleyi anlatıyor.

Kuvayımilliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Yüzbaşı ile Fransız Binbaşı Pierre Mesnil’in akıl oyunlarına sahne olan Güney Cephesi’ndeki yaşananları aktaran roman, 44 kahraman Kuvvacının 700 Fransız askerini teslim alarak tarihe geçtikleri Karboğazı Zaferi’ni ve bir gizem olarak kayıtlara geçen Fransız taburunun kaybolan sancağını da konu olarak işliyor.

Bu kitap, resmi belgelere dayandırılarak gerçek olayların ve kişilerin yer aldığı bir tarih romanı olduğu kadar vatan için canlarını ortaya koyan Çukurovalı kahramanların yürek kabartan hikâyelerini de içeriyor. Sayfaları çevirdikçe, hem o karanlık günlerde yaşanan tarifsiz acıları hem de bir kahramanlık destanının yangın sıcaklığını yüreklerinizde hissedeceksiniz.

MEHMET ULUĞTÜRKAN KİMDİR?

1972’de Malatya’nın Darende ilçesinde doğdu. Halkla ilişkiler üzerine ön lisans, işletme üzerine lisans eğitimi aldı. Yüksek lisansını, Çukurova Üniversitesi’nde yönetim ve organizasyon üzerine yaptı. Gazetecilik hayatına 1989 yılında muhabir olarak başladı. 1998-2004 yılları arasında Adana Sanayi Odası basın danışmanlığı görevini yürüttü. 2008’de ortağı Esra Özden’le birlikte Türkiye’nin ilk bölgesel ekonomi yayını olan Refleks gazetesini kurdu. 2009 yılında yaptığı bir haberle, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada araştırma dalında Türkiye birincisi oldu. Onlarca kuruluştan mesleki ödüller aldı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) bir süre basın danışmanlığı görevinde bulundu. Hürriyet gazetesi Çukurova GAP yayınında bir yıl kadar köşe yazarlığı yaptı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak Ekonomi Gazeteciliği dersi verdi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı olan Uluğtürkan’ın çıktığı yıl çok satanlar listesine giren ‘Madalyasız’ adlı bir Kurtuluş Savaşı romanı daha bulunuyor. Selma Uluğtürkan’la evli olan Mehmet Uluğtürkan’ın Türkan ve Nadiye isimli iki kızı vardır.