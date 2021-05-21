Kayıt için son gün

Hizmet sağlayıcı olan kurumlar ve tüm firmalar, ellerindeki bu izinli adresleri İYS sistemine yüklemezler ise, hem pazarlama iletişimleri durma noktasına gelecektir; hem de bir daha sahip oldukları bu dataya reklam – promosyon – kampanya - hediye amaçlı hiçbir tanıtım içeriği gönderemeyecektir.

Kanuna aykırı olarak hareket edilmesi durumunda, yani izinsiz ticari elektronik ileti (SMS, e-posta vd) gönderilmesi durumunda, gönderiyi yapan işletme 9 bin 515 TL ve 10 katına kadar para cezasını ödemekle yükümlüdür. Eğer, İYS sisteminde adresinin (telefon numarası, SMS, e-posta vd) kullanılmamasını istediğini bildiren birisine (alıcıya) gönderim yapılırsa, 28 bin 546 TL ve 10 katına kadar, idari para cezası hizmet sağlayıcılara veya aracı hizmet sağlayıcılara uygulanabilecektir.

İYS (İleti Yönetim Sistemi) nedir?

T.C. Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetileceği ulusal bir platform kurma görevini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a vermiştir ve TOBB tarafından İleti Yönetim Sistemi A.Ş. kurulmuştur.

İleti Yönetim Sistemi kısa adıyla İYS’nin tanımını yaparsak, bir yandan hizmet sağlayıcısı olan kurumlar ve firmaların arama, mesaj ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp, yönetebildikleri ve diğer yandan da alıcıların (vatandaşların) onaylama veya reddetme haklarını kullanmalarına imkan tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal veri tabanı sistemidir.

Hizmet sağlayıcıların tanımını yaparsak; mal ve hizmetlerini pazarlama, şirketini tanıtma ya da kutlama ve temenni gibi içerikler ile tanınırlığını artırmak amacıyla, alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli iletilerini gönderen, ülkemiz sınırlarında ticaret yapan (şahıs, Ltd, AŞ) firmalardan oluşmaktadır. Alıcılar ise tanım olarak, bireysel veya tacir olarak vatandaşları ve firmaları kapsamaktadır.

Kısaca artık, hizmet sağlayıcısı olan firmalar, e-posta, mesaj, çağrı merkezi sistemleri üzerinden iletilerini, İYS platformu üzerinden yönetmek zorundadır. Alıcı olan vatandaşlar da, “ticari elektronik ileti yönetim sistemi” sayfasına giriş yaparak, gelen iletilere dair, istedikleri zaman onaylama veya reddetme haklarını kullanacaktır.

uyumİYS rehberliğinde İYS’ye geçiş sürecinizi yönetin

Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.’nin ürün gamındaki uyumİYS sayesinde; hizmet sağlayıcısı olan tüm firmalar (kurumlar ve şirketler), İleti Yönetim Sistemi sürecini etkin, güncel ve verimli bir şekilde yönetmektedir. Hizmet sağlayıcısı olan firmalar, kullanmış oldukları crm programlarındaki veya mevcuttaki müşteri portföy (telefon numarası,e-posta vs.) datalarını, uyumİYS platformu üzerinden, TOBB’un İleti Yönetim Sistemi’ne aktarmaktadır. Ardından, TOBB’un İleti Yönetim Sistemi (İYS) iş sürecini, uyumİYS rehberliğinde başarıyla yönetmektedir.

UyumİYS sayesinde işletmeler; farklı CRM sistemlerde tutulan verilerini, İYS’ye otomatik aktarabilir. Toplu izinlerini, bir tıkla yükleyebilir. Birden fazla marka ve bayilerinin izinlerini, tek bir platformda yönetebilir. Kullanıcı dostu arayüz özelliği sayesinde, paneli kolayca yönetebilir. 7/24 kesintisiz destek alabilirler.