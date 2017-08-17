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KDK'ya başvuru rekor kırdı

- KDK'ya yapılan başvuru sayısı, geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek 11 bin 440 oldu

KDK'ya başvuru rekor kırdı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yapılan müracaat sayısı, geçen yıla göre 2 kattan fazla artış gösterdi. Kuruma, bu yılın ilk 7 ayında yapılan başvuru sayısı 11 bin 440'a ulaştı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan ve 2013'ün Mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren KDK'ya ilgi arttı.
Vatandaşlarla idare arasında köprü vazifesi üstlenen KDK'ya, geçen yıl 5 bin 519 başvuru yapıldı. Bu sayı, 2017'nin ilk 7 ayında ise 2 kattan fazla artarak 11 bin 440'a ulaştı.
KDK, incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından şikayetlere ilişkin başta Bakanlıklar olmak üzere, ilgili kurumlara, aralarında mevzuat değişikliklerinin de bulunduğu tavsiye kararları gönderdi.
Kurum, bazı müracaatlarda idarelerle "dostane çözüm yolu"na giderek sorunları çözüme kavuşturdu.
KDK'ya en çok, kamu personel rejimi ve eğitim konularında şikayet başvurusu yapıldı. Bunu gençlik, spor, çalışma ve sosyal güvenlik, ekonomi, maliye ile vergi alanları takip etti. En az şikayet ise gıda, tarım ve hayvancılık konusunda geldi.
Başvurular incelendiğinde en fazla şikayet Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgeleri'nden yapıldı. Kuruma en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar müracaatta bulundu.

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