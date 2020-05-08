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Kebap mı mantı mı

Türk mutfağının iki gözde yemeği, kebap ve mantı arasında seçim yapmak olsa kazanan hangisi olurdu? Türk mutfağından sonra en çok hangi ülkenin yemeklerini seviyoruz?

Kebap mı mantı mı

Tadının vazgeçemediği, uzak kalanın aradığı, turistlerin gözdesi Türk mutfağı. Peki söz konusunu Türk mutfağının iki gözde yemeği, kebap ve mantı arasında seçim yapmak olsa kazanan hangisi olurdu? Türk mutfağından sonra en çok hangi ülkenin yemeklerini seviyoruz? Dünya çapında milyonlarca üyesi olan OkCupid, kullanıcılarına yemek tercihlerini sordu ve ortaya çıkan ilginç sonuçları paylaştı. Verilere göre Türklerin neredeyse dörtte üçü kebabı mantıya tercih ediyor. Dünya mutfağından sonra ilk tercihimiz ise açık ara İtalyan mutfağı.

ERKEKLER KEBABI KADINLARA GÖRE DAHA ÇOK SEVİYOR

Kebapla mantı arasında tercihlerin kadın erkek kırılımına baktığımızda veriler erkeklerin kadınlara göre kebaba daha düşkün olduğunu gösteriyor. Yanıtlara göre her dört erkekten üçü mantı yerine kebabı tercih ederken kadınlarda bu oran yüzde 58’e geriliyor. Kadınların yüzde 42’si ise mantıyı kebaba tercih ediyor.

İTALYAN MUTFAĞINA BAYILIYORUZ

Kullanıcılara Türk mutfağı dışında en sevdikleri mutfak sorulduğunda ise veriler şaşırtıcı değil. Bugünlerde adını sıklıkla coronavirüs ile andığımız İtalya, taze makarnaları, eşsiz pizzaları ile Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 70’inin ilk tercihi. Öyle ki “En sevdiğiniz yemekler listesinin ilk 5’inde pizza var mı?” sorusuna Türklerin yüzde 64’ü “evet” yanıtını vermiş. Yemek tercihlerine İtalyan mutfağını yüzde 16 ile Meksika takip ediyor. Listede yer alan diğer ülkeler ise; deniz mahsülleriyle ünlü Tayland (%8.5) ve bol baharatlı, körili yemekleri ile Hindistan (%5).

EVDE YEMEK PİŞİRMEYİ DIŞARIDAN SİPARİŞE TERCİH EDİYORUZ

Bazı tercihlerde kadın ve erkekler farklı yanıtlar verse de söz konusu Türk yemeklerini pişirmek olduğunda birleşiyorlar. Türk kullanıcılarının yüzde 80’inden fazlası Türk yemeklerini pişirebildiğini söylüyor. “Evde pişirmek mi dışarıdan sipariş mi” sorusuna verilen yanıtlara göre, pandemi döneminde yemek pişirme merakımız artmış. “Dışarıdan sipariş vermektense kendi yemeğimi pişiririm diyen kadınların oranı (%77) erkeklere göre (%70) bir adım önde olsa da genele baktığımızda aynı yanıtı veren Türk kullanıcıların oranı yüzde 73.

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Anahtar Kelimeler:
KEBAP MANTIYI YENDİMantTürk Yemekleri
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