Aksa Jeneratör zorlu kış aylarında portatif jeneratörleri ile tüm koşullarda kesintisiz enerji desteği sunuyor. Türkiye’de portatif jeneratör pazarında ciddi bir paya sahip olan Aksa, portatif jeneratörler ile dikkat çekiyor. Özellikle zorlu geçen kış aylarında yaşanan elektrik kesintilerine karşı çözüm arayışı içerisinde olanların tercihi olan Aksa portatif jeneratörler kullanıcılarına tüm koşullarda kesintisiz enerji desteği sunuyor.

Kış aylarında ısınma ihtiyacının en öncelikli sıraya yükselmesi, bunun yanında pandemiyle birlikte evde geçirilen sürenin artması ve evden çalışma sisteminin yaygınlaşması sonucu elektrik tüketimi ve enerji ihtiyacı artan bireysel kullanıcıların şebekeye alternatif olarak kesintilerde kısa süreli elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri portatif jeneratör arayışları artıyor. Uygun fiyat aralıkları ve her türlü koşula uyum sağlayan farklı modelleri ile Aksa Portatif Jeneratörler, en güç şartlarda kullanıcılarına güven dolu bir kullanım imkânı veriyor.

Aksa Portatif Jeneratörler kolay taşınabilir yapıları sayesinde mesafe tanımaksızın her türlü ihtiyaç anında kullanıcıların yanında olacak şekilde tasarlanıyor. Enerji sürekliliğinin devamı açısından oldukça önemli ve güvenilir bir yere sahip olan Aksa Portatif Jeneratörler, çeşitli kullanım alanları için birbirinden farklı modeller sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Uzun yıllardır sektörde tecrübesi bulunan Aksa Jeneratör yetkilileri, Türkiye genelinde geniş yetkili servis ve yedek parça satış noktası, Türkçe kullanım kitapçığı, garanti belgesi ve çağrı merkezi (444 4 630) gibi hizmetlerin önemini vurguluyor. Bunlara ek olarak yetkililer, portatif jeneratörlerin kapalı alan ve hava sirkülasyonu olmayan ortamlardan çalıştırmanın ciddi bir tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor.

Tüm hava soğutmalı portatif jeneratörlerde; uygun kullanım koşulları dahilinde 5 saat sürekli çalışmanın yanı sıra 1 saatlik bir dinlendirme süresi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Bu işlem hem motorun ömrünü uzatıyor hem de aşırı ısınmasını önlüyor.

Aksa Portatif jeneratörlerde akülü (marşlı) seçeneklerin yanı sıra, tüm modellerde (akü bitme ihtimaline karşı) ipli çalışma standart olarak sunuluyor. Ayrıca jeneratörün ürettiği elektriğin kalitesini (voltaj, frekans, çalışma saati) görebilmeniz için özel tasarlanmış LED ekran pek çok üründe standart olarak bulunuyor.

Aksa Jeneratör sunduğu farklı güçlerdeki portatif modelleriyle, ihtiyaç anında kullanım kolaylığı sağlıyor. Her bütçeye uygun fiyat ve model aralığı ile ihtiyaca en uygun Aksa Portatif Jeneratörlere ulaşmak isteyenler Aksa Jeneratör Satış noktaları ve shop.aksa.com.tr adresinden ayrıntılı bilgiye erişebiliyor ve satın alım yapabiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca Aksa Jeneratör’ün Youtube kanalından ürün kullanımı ve seçimi ile alakalı videoları izleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabiliyor.