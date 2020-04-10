Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bilim BPA Turizm Festivali Dragon kapsülü Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası
Çin'de işler açılıyor
Çin'de işler açılıyor
Yasakta da umut oldular
Yasakta da umut oldular
Kesintisiz hizmet veriyor
Kesintisiz hizmet veriyor
Ülke Müdürü oldu
Ülke Müdürü oldu
e-ticareti öğreniyoruz
e-ticareti öğreniyoruz

Kesintisiz hizmet veriyor

Sürücülerin güvenliğini ve ihtiyaçlarını daima ön planda tutan Volvo Trucks, tüm dünya ve ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte müşteri odaklı yaklaşımıyla kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Kesintisiz hizmet veriyor
banner17

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks hem global hem de ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, gerekli tüm operasyonel ve hijyenik önlemleri alarak müşterilerine sunduğu kaliteli hizmeti kesintisiz sürdürüyor. Böylelikle; müşterilerinin güvenli ve kesintisiz şekilde taşımacılık hizmetlerini sürdürebilmelerine destek oluyor.

Yaygın ve donanımlı yetkili servis ağıyla en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen Volvo Trucks, aldığı tedbirler kapsamında Türkiye’deki tüm yetkili servislerinde, düzenli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ekiplerinin ve müşterilerinin sağlığına her zaman önem veren Volvo Trucks tüm yetkili servislerinde, sosyal mesafe kurallarına da azami dikkat ediliyor.

Sürücülerin güvenliğini her daim ön planda tutan Volvo Trucks, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde onlar için de ek önlemler alarak, servise giriş yapan araçları dezenfekte ediyor. Bakım ve onarımı tamamlanan araçları da teslimat öncesinde yeniden dezenfekte ederek müşterilerine teslim ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Volvo TrucksTemsa İş Makinaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5