Kesintisiz hizmet veriyor

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks hem global hem de ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, gerekli tüm operasyonel ve hijyenik önlemleri alarak müşterilerine sunduğu kaliteli hizmeti kesintisiz sürdürüyor. Böylelikle; müşterilerinin güvenli ve kesintisiz şekilde taşımacılık hizmetlerini sürdürebilmelerine destek oluyor.

Yaygın ve donanımlı yetkili servis ağıyla en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen Volvo Trucks, aldığı tedbirler kapsamında Türkiye’deki tüm yetkili servislerinde, düzenli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ekiplerinin ve müşterilerinin sağlığına her zaman önem veren Volvo Trucks tüm yetkili servislerinde, sosyal mesafe kurallarına da azami dikkat ediliyor.

Sürücülerin güvenliğini her daim ön planda tutan Volvo Trucks, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde onlar için de ek önlemler alarak, servise giriş yapan araçları dezenfekte ediyor. Bakım ve onarımı tamamlanan araçları da teslimat öncesinde yeniden dezenfekte ederek müşterilerine teslim ediyor.