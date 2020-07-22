Kiler GYO halka arza gitti

Covid-19 salgını ile birlikte konut sektöründeki satışların hem yerli hem de yurt dışı müşteriler kapsamında durma noktasına geldiği bir dönemde, hükümetin açıkladığı kredi destek paketi sayesinde hareketlenen konut sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, “Kampanya dönemine “Referans” markalı 4 projemiz olan Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Referans Bahçeşehir ve Referans Başakşehir Vadi ile katıldık. Referans Kartal Tower’da Nisan 2020’de yaşam başlamış olup, hemen teslim hemen tapu avantajı ile kalan sınırlı sayıda daire satışlarımız devam etmektedir. İnşaatları hızla devam eden Referans Kartal Kordonboyu projemizin Ağustos 2020’de, Referans Bahçeşehir projemizin 2021 yılı içinde, Referans Başakşehir Vadi projemizin ise bu yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Kendi projelerimiz haricinde Beylikdüzü bölgesinde arsa sahibi olarak yer aldığımız, geliştiriciliğini ve müteahhitliğini sektörün diğer öncü firmalarının yaptığı Marmara Evleri 4 ve Prestij 5 Konakları projelerinde de kampanya döneminde satışlar başarılı biçimde devam etmektedir. Hükümetimizin ve sağlık bakanlığının sergilediği özverili, üstün çalışma gayreti ve erken alınan tedbirler neticesinde sağlanan başarı ile Türkiye, dünya çapında “salgın sürecinin en iyi yönetildiği ülke” konumuna ulaştı. Aynı şekilde ekonomi yönetimimiz de gerek salgın döneminde ekonominin tamamen durmasını engellemek ve gerekse salgın sonrası ekonominin çarklarının hızla dönmesini sağlayacak bir dizi kararı aralıksız biçimde devreye aldı. Yürütülen bu denli başarılı çalışmalar için başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına, Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz.Hükümetimizin açıkladığı kredi destek paketi konut sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdi. Paket ile açıklanan aylık 0,64 vade farkı, 12 ay ödemesiz dönem ve %10 peşinat avantajı ile, bu zamana kadar konut alma fırsatını elde edememiş hatta hayal bile edememiş birçok vatandaşımız ev sahibi oldu. Yıl sonuna kadar, birikmiş olan bu talebin fırsat kredi paketi ile karşılanması, sektörün geliştirici tarafında da gelecek döneme ait yatırımlara güven ve hız kazandıracaktır” dedi.

2020 yılı yeni proje Referans Panorada başlıyor

Kampanya sürecinde çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarının altını çizen Nahit Kiler, telefon, mail vasıtasıyla toplam 15 bin 450 kişi ile iletişim sağladıklarını, satış ofislerini ise toplam bin 420 misafir ağırladıklarını belirtti. Kampanya döneminde 37,1 milyon TL’lik satış ve hasılat paylaşımı sözleşmesini tamamladıklarını dile getiren Kiler, “72,9 milyon TL’lik satış için kaparo alınmış banka ve sözleşme işlemleri devam etmektedir. Toplam 110 milyon TL’ye ulaşan satışlar sonrası, kampanya devamında yıl sonuna kadar toplam 400 milyon TL’lik satış hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Kiler GYO olarak, ülkemizin geleceğine duyduğumuz güven neticesinde, devam eden projelerimiz haricinde Kartal bölgesinde diğer projelerimiz gibi sahile yürüme mesafesinde, Marmara Denizi ve Adalar manzarasına sahip yeni projemiz Referans Panorada’da bu yıl içinde inşaat ve satış çalışmalarına başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ağustos ayından itibaren yabancı müşteri bekliyoruz

Kampanya döneminde yurt içi talebe karşılık verdiklerini belirten Nahit Kiler, gayrimenkul sektöründe ikinci bir fırsat imkanının özellikle salgın sonrası Türkiye’de yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerden olacağını vurguladı. Kiler, ağustos ayından itibaren ulaşım serbestliğinin sağlanması ile geçmiş beş ayda duran yabancı ülke vatandaşlarına yapılan satışların sektör için ikinci talep patlaması oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.