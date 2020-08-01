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Kiralamaya hücum

Pandemi sonrasında talep artışı yaşayan bireysel araç kiralama sektörü, Kurban Bayramı’nda da hız kesmedi. Sadece Haziran ayında yüzde 60 yükseliş yaşayan bireysel araç kiralama pazarı, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin de ilk tercihi oldu.

Kiralamaya hücum

Geniş portföyü ve karşılaştırmalı çözümleriyle misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla seçme şansı tanıyan araç kiralama platformu Yolcu360, Kurban Bayramı seyahatlerinde toplu taşıma yerine bireysel kiralamayı tercih edenlerin ilk tercihi oldu. Site trafiği yıllık 20 milyon kişiye ulaşan, global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com araç kiralama kategorisi sıralamasına göre dünyada 22’inci, Türkiye’de ise ilk sıraya yerleşen platformun; bayram dönemi için ekosisteminde bulunan araçlarının yüzde 99’u yollarda olacak.

Pandemi sonrasında talep artışı yaşayan bireysel araç kiralama sektörü, Kurban Bayramı’nda da hız kesmedi. Sadece Haziran ayında yüzde 60 yükseliş yaşayan bireysel araç kiralama pazarı, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin de ilk tercihi oldu.

Geniş portföyü ve karşılaştırmalı çözümleriyle misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla seçme şansı tanıyan araç kiralama platformu Yolcu360, bayram dönemi için ekosisteminde bulunan araçların yüzde 99’unu kiraladı. Bu bayram yaklaşık 10 bin kiralık araç ile yollarda olacak Yolcu360, ortalama 40 bin kişiyi sevdiklerine, hayal ettikleri yerlere ulaştıracak.

Platformun; farklı yaş, tarz ve ihtiyaçlara karşılık veren geniş araç gamıyla özel günlerde de kullanıcılarının yanında olduğunu anlatan Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, “Yolcu360 internet sitesi ve aplikasyonuna giren kullanıcılar, binlerce marka ve model arasından karşılaştırma yaparak en uygun fiyat garantisi ile istedikleri aracı günlük ya da aylık olarak kiralayabiliyor. Site trafiğimiz yıllık 20 milyon kişiye ulaştı. Şu sıralar global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com araç kiralama kategorisi sıralamasına göre dünyada 22’inci, Türkiye’de ise ilk sıraya yerleştik. Ne mutlu ki bu ilgi kurban bayramı döneminde de katlanarak arttı. Pandemi nedeniyle toplu ulaşımı tercih etmeyen kullanıcılarımız tarafından araç filomuzun tamamına yakını kiralandı” dedi.

Ağırlık ekonomi sınıfı...

Yapılan araç tercihlerine bakıldığında ağırlıklı olarak ekonomi grubunun ön plana çıktığını anlatan Yıldırım, “Araç fiyatlarının bayram döneminde talepler nedeniyle yükselmesi sonucu ekonomi sınıfına olan ilgi devam etti. Kiralanan araçların yüzde 60’ı ekonomi grubundan. Şu an Kurban Bayramı için yapılan tüm işlemlerin ortalama günlük miktarı 240 TL olarak görünüyor. Gün sayısı arttıkça bu ortalama tutarlar yüzde 25 ila 30 oranında azalıyor. Kiralama süre verilerinin ise 4 ila 8 gün arasında yoğunlaştığını gözlemliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz seneye göre platform trafiklerinin yüzde 130 oranında yükseldiğini belirten Yıldırım talebi karşılamak adına 7/24 çalıştıklarını anlatıyor. Yıldırım: “Kullanıcılarımızın isteklerine cevap vermek için Misafir Merkezimiz hafta boyunca 24 saat çalışıyor. Özelikle bayram dönemlerinde blogumuzda da ziyaretçi yükselişi yaşıyoruz. Köprü geçiş ücretleri, levha işaretleri, hız sınırı limitleri gibi içeriklerimiz en çok okunan yazılar olarak ön plana çıkıyor. İlk günden bu yana ‘misafir mutluluğu’ odaklı hareket ediyoruz ve Yolcu360’ı araç kiralama sektörünün daimi açık pazaryeri olarak görüyoruz. Bu mutluluğu sağlamanın yolu da onların beklenti ve isteklerine kulak vermekten, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaktan geçiyor”.

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