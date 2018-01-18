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Kış için ayrıcalıkları

Kış tatili için Uludağ'ı tercih eden Türk Telekom Prime müşterileri, Uludağ Milli Parkı’na ücretsiz olarak giriş yapma fırsatına sahip olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un "Kat Kat Hayat"...

Kış için ayrıcalıkları

İSTANBUL (AA) - Kış tatili için Uludağ'ı tercih eden Türk Telekom Prime müşterileri, Uludağ Milli Parkı’na ücretsiz olarak giriş yapma fırsatına sahip olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un "Kat Kat Hayat" mottosuyla, ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, bu kış da birçok özel teklif ve ayrıcalıklı hizmetle müşterilerine şubat ayı sonuna kadar fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Kış tatili için Uludağ'ı tercih eden Türk Telekom Prime müşterileri, Uludağ Milli Parkı’na ücretsiz olarak giriş yapma fırsatına sahip olacak. Prime ayrıcalıkları kapsamında, Uludağ Yahya Hoca Kayak Okulu’ndan alınacak kayak veya snowboard eğitimleri ile kayak, board ve ski-doo ekipman kiralamalarında, Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50’ye varan indirim imkanı verilirken, Karinna, Beceren ve La Chalet kafelerde yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunulacak.
Prime müşterileri Palandöken Sway Hotel konaklamalarında yüzde 15 indirim avantajına, otelin kayak liftinde ise yüzde 50 indirim ayrıcalığına sahip olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
UludağTürk Telekom Prime
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