Kış lastiği başladı

Kimler için zorunlu, cezası ne?1 Kış lastığı ile ilgili en çok bu soru soruluyor.... Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Kış lastiği uygulaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastikleri yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme mesafesi ve çekiş gücü sağlıyor. Bu yüzden soğuk ve karlı havalarda sürücü açısından kolaylık ve yol güvenliği imkanı tanıyor.

Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip. Soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor. Fren mesafesini yüzde 50’ye kadar kısaltıyor. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağı için kullanım ömrü 2 katına kadar uzar.

Uygulama “hususi” değil, “ticari” araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Değişim fiyatı

Türkiye’de en çok kullanılan kış lastikleri 1100-1700 lira fiyat aralığında satışa sunuluyor. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 150-200 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 200-300 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 150-200 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 300-400 lira olarak uygulanıyor.