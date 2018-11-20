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Kış lastiği başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. 1 Nisan 2019'da sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 715 lira ceza kesilecek.

Kış lastiği başlıyor
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. Bu tarihten itibaren kış lastiği takmayan ticari araçların sürücülerine 715 lira para cezası kesilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek.
Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.
- Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
- "Lastik ömrüne dikkat edin"
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğine işaret eden Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.
Sürücülerin, 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları önerisinde bulunan Erkoç, lastik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şunları kaydetti:
"Lastik ömrüne dikkat edin. Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz. Sıfır lastikler depolarda çok bekletildiğinde deformasyona uğrayabilir. Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometredir. Buna dikkat edilmeli, zaten rot balansa gittiğinde bunun bilgisi de alınabilir. Kazaların sebeplerinin başında lastikler gelmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarmak ve bu konuda hassas davranmalarını istemekteyiz."

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MASFEDAydın Erkoç
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