Kış lastiği tuttu

Kış mevsimi geldi, trafik kazalarının önlenmesi için kullanılması zaruri olan kış lastiğine talep arttı. Türkiye'nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor'un satış verilerine göre, kasım ayında kış lastiği satışları bir önceki aya oranla adet bazında yüzde 80 arttı. Kış lastiği alımını kasım ayında ekime göre adet bazında en çok artıran ilk üç şehir ise sırasıyla Aksaray, Niğde ve Erzincan oldu. Tüketicinin artık daha bilinçli olduğunu söyleyen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin; “Kış lastiği alanların yüzde 60'ı artık tek alışverişte dört lastik birden alıyor; iki lastikle idare etmiyor” dedi.



Kışın yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve karlı veya buz tutan yollarda kalmamak için kullanılan kış lastikleri, hem araç içinde bulunanların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor hem de diğer araçların emniyeti açısından çok önem taşıyor. Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Türkiye'nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor'un satış verileri, kasım ayında havanın soğumasıyla beraber sürücülerin kar lastiğine olan ilgisinin dikkat çekici seviyede arttığını ortaya koydu.



Platformun açıkladığı verilere göre, kasım ayında kış lastiği satışlarında bir önceki aya kıyasla adet bazında yüzde 80 artış yaşandı. Kasım ayında satışın en çok arttığı iller ise sırasıyla kışın zorlu koşullarda geçtiği Aksaray, Niğde, Erzincan, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Mardin, Konya, Karabük ve Kütahya oldu.



GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, satışlarda yaşanan bu önemli artışı şu sözlerle değerlendirdi: “Kasım ayı kış lastiği alışverişinin zirveye çıktığı dönem. Talebin yükselmesinde soğuyan hava kadar ticari araçlara yönelik kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle başlaması da büyük bir etken. GittiGidiyor olarak düzenlediğimiz çeşitli kampanyalar sayesinde tüketicinin avantajlı fiyatlarla, yüzlerce seçeneğe aynı anda ulaşabilmesini sağlayarak bu talebe yanıt veriyoruz.”



Sürücüler bilinçleniyor

GittiGidiyor'un verileri tüketici trendindeki önemli bir değişikliği de açığa çıkardı. Buna göre; kış lastiği alanların yüzde 60'ı tek alışverişte dört lastik birden alıyor. Bu oranın üç yıl önce yüzde 30 civarında olduğunu vurgulayan Bülent Elçin; “Artık çok daha fazla sürücü kış lastiği satın alırken dört lastik birden almayı tercih ediyor; iki taneyle idare etmiyor. Bunun en önemli nedeni kış lastiği konusunda ülkemizdeki sürücülerin artık çok daha bilinçli hale gelmesi. Önceki yıllarda önden çekişli aracı olanlar sadece iki kış lastiği takarak sezonu geçiriyordu” diye konuştu.



Elçin sözlerine şöyle devam etti: “Bu alışkanlık son yıllarda değişti, güvenli sürüş daha çok önemsenmeye başlandı. Dolayısıyla artık sürücüler takım olarak dört lastiği de değiştirmeyi tercih ediyor. Bu olumlu değişimi destekleyen diğer unsur da lastik otelleri gibi çözümlerin sunuluyor olması. Birçok ilde lastikleri sezon boyunca saklama hizmeti veren firmalar tüketicinin ‘Yaz lastiğini nerede saklayacağım?' sorusuna pratik bir çözüm sunuyor.”



En çok fiyatları 250-300 TL arasında değişen modeller tercih ediliyor

Satışa sunulan kış lastiği fiyatlarının model ve özellik farklarına göre 145 TL ila 3 bin TL arasında değiştiği GittiGidiyor'dan alışveriş yapan tüketiciler ise en çok fiyatları 250-300 TL arasında değişen modelleri satın aldı. Tüketicinin kar lastiğinin yanındaki diğer kış çözümleri ise şöyle sıralanıyor: Zincir, kar paleti, plastik kelepçeler ve kar çorabı. Ayrıca, buz çözücü, buğu önleyici, yağmur kaydırıcı gibi ürünler ve ön cam brandası-ağaç brandası da kış sezonuna girerken en çok alınan otomobil ürünleri arasında yer alıyor.



GittiGidiyor hakkında

2001 yılında kurulan ve 16 yıllık geçmişiyle Türkiye'de e-ticaretin öncü pazaryeri olan GittiGidiyor, 2011 yılında global e-ticaret devi eBay'in çatısı altına girdikten sonra sektördeki lider konumunu daha da güçlendirdi. Aylık ortalama 60 milyon ziyaret, yaklaşık 19 milyon kayıtlı üyesiyle Türkiye'nin en çok tercih edilen alışveriş sitesi olan GittiGidiyor1, avantajlı fiyatlarla milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan; bireysel satıcılar, KOBİ ve büyük işletmelerin mağaza açıp işlerini büyüttüğü güvenli bir alışveriş platformudur. 50'den fazla kategoride 15 milyondan fazla ürün çeşidiyle farklılaşan GittiGidiyor, ödemeleri %100 güvence altına alan ödeme-onay sistemi “Sıfır Risk” kullanır. Yaklaşık her saniyede 1 ürünün satıldığı site, 5 milyon kez indirilen mobil uygulamalarıyla ve mobil cihazlara uyumlu alışveriş ekranlarıyla trafiğinin %64'ünü mobilden almaktadır. www.gittigidiyor.com/cadde sayfası ile stil sahibi bir yaşam için öneriler ve uzman editörler tarafından hazırlanan özel içerik platformu blog.gittigidiyor.com ile alışverişte rehber olacak içerikler sunan GittiGidiyor, ulusal ve uluslararası alanda önemli e-ticaret ödülleriyle başarılarını taçlandırmaya devam ediyor.

