Kısa çalışma ödeneğine rekor başvurdu

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de yaklaşık 150 bin iş yeri salgın nedeniyle geçici olarak faaliyetlerine ara verdi. Alınan tedbirler kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği“ maddesi gereğince geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği sağlanacağı duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenek için şu ana kadar 70 bine yakın firmanın başvuru yaptığı açıklandı. TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından Ar-Ge kapsamında projesi onaylanan ve personel desteği alan firmaların kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilme durumu ise girişimciler tarafından merak konusu oldu.

KOBİ’ler ödenekten faydalanabilir mi?

IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, ödeneğin kapsamı hakkında, “Ar-Ge kapsamında projesi onaylanmış firma çalışanlarının ücreti, projeyi onaylanan kurum tarafından proje süresince destekleniyor. Bu sebeple TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından Ar-Ge projesi onaylanmış firmaların projede yer alan çalışanlarının uzaktan çalışmaları durumunda, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaları olanaklı görünmüyor.” değerlendirmesinde bulundu. Şenel, ayrıca KOSGEB tarafından nitelikli eleman desteğinden yararlanan firmaların da destek aldığı personelin uzaktan çalışması durumunda ödenekten faydalanmalarının uygun olmadığını ifade etti.

Ar-Ge ve teknoparklara teşvik desteği

Şenel, ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iki aylık geçici uygulamayla Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri personelinin evden çalışmalarına yönelik aldığı karara da değindi. Bakanlığının Covid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında aldığı kararın Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknopark sahalarında faaliyet gösteren firmalara ve çalışanlarına avantaj sağladığına vurgu yapan Şenel, firmaların evden çalışanları için muafiyet ve teşviklerden Nisan ayı sonuna kadar faydalanabileceklerinin bilgisini paylaştı.

