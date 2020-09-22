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KOBİ'ler için çıkış önerisi

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ülke ekonomilerinin daralmaya gittiği bir belirsizlik döneminden geçtiğimize işaret eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Ticaret savaşları online cepheye de sıçradı. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek içim Kobi’lerin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekiyor” dedi.

KOBİ'ler için çıkış önerisi

Yurtdışına yapılan online satışların yüzde 11 oranından yüzde 4 oranına düştüğüne dikkat çeken Çiğdemli şunları aktardı:

“2020 yılının ilk yarısında e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artarak 91.7 milyar TL'ye ulaştı. Toplam e-ticaret hacminin yüzde 91’i yurtiçi harcamalardan gerçekleşirken, yüzde 5’i Türkiye’nin diğer ülkelerden online alışverişlerini, yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den yaptığı online alışverişleri kapsıyor.

Bu yıl pandeminin etkisiyle sınır ötesi e-ticarette ciddi düşüş yaşandı. Ticaret Bakanlığı ilk yarı rakamlarına göre, 2019 yılında Türkiye’den yurtdışına yapılan online satışlar yüzde 11 oranındayken, bu yıl bu oranın yüzde 4 oranına düştüğünü görüyoruz. Yarıdan da fazla bir düşüş söz konusu.

Özellikle dünyada ekonomik daralmaların yaşandığı ve belirsizliğin hakim olduğu böyle bir süreçte Kobi’lerimizin avantaj elde etmesi mikro ihracat da dediğimiz e-ihracat kanallarına yönelmesiyle mümkün. Mikro ihracat kur farklarını avantaja çevirmenin de bir yolu aynı zamanda. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek içim Kobi’lerimizin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekli.

E-ihracat potansiyeline sahip yüzbinlerce Kobi için dünya fırsatlarla dolu. Kur farkı aslında üretim yapan Kobi’ler için dezavantajlarının yanı sıra avantaj da sunuyor. Türkiye’den yurt dışına sattığımız her yerli ürün karşılığında elde ettiğimiz döviz gelirinin ülkedeki TL karşılığı ederi yükseldi.”

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