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KOBİ'ye kolaylık

KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan banka, Globalpiyasa.com ile iş birliği gerçekleştirdi

KOBİ'ye kolaylık
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İSTANBUL (AA) - KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Türkiye İş Bankası, Globalpiyasa.com ile iş birliği yaptı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Türkiye İş Bankası, Globalpiyasa.com ile iş birliği gerçekleştirdi. Firmalara e-ticaret, satın alma ve teklif altyapısı sunan, e-katalog ve ihracat danışmanlığı sağlayan bir iş ağı, ürün arama motoru ve veri tabanı olan Globalpiyasa.com’un 1 yıllık e-ticaret paketleri, İş Bankası kredi kartı ya da havale yoluyla ödemelerde yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor.
İş Bankası müşterileri, paket üyeliği sonrası şubelerinden ilk kez alacakları İhracatçı Kart’ları 1 yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanabilecek. İş Bankası’nın ihracatçı KOBİ’lere özel sunduğu İhracatçı Kart ile firmalar, Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş e-ticaret siteleri içinde yer alan Globalpiyasa.com’da firmalar, hem hızlı ve kolay yönetebilecekleri teknolojik web sitelerine hem de güçlü, dinamik uygulamalarla pazara erişim olanaklarına sahip oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
KOBİİş BankasıGlobalpiyasa.com
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