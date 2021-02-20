KOBİ’lerin yanında

Ödeme sistemleri sektörüne öncülük eden ve Türkiye’nin ilk dijital bankası olmaya aday markası Param, güçlü teknolojik alt yapısıyla KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor. Param, yüzde 0,99 komisyon oranı ile ParamPOS’tan yapılan tahsilatları, anında Param Business Kart’a aktarma özelliğini KOBİ’lerin kullanımına sundu. Aynı zamanda KOBİ’ler, Param Business Kart ile anlaşmalı 100’e yakın markadan da indirimli alışveriş yapabilecek.

“GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZLA KULLANICILARIMIZ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, şunları söyledi: “POS ve kart tarafında güçlü teknolojik altyapımız sayesinde sunduğumuz çözümlerle e-ticaret sektörüne farklı finansman modelleri oluşturuyoruz. ParamPOS ile KOBİ’ler, e-ticaret siteleri, bayi ağı olan işletmeler başta olmak üzere kurumsal müşterilerimize güvenilir, hızlı ve uygun komisyon oranları ile yapabilecekleri bir tahsilat yapısı sunuyoruz. ParamKart ile de kullanıcılarımıza markalarla yaptığımız iş birlikleriyle cashback avantajları olan bir alışveriş dünyası yarattık. ParamKart ve ParamPOS kullanıcılarının sistemimizi daha etkin kullanabilmeleri ve işlemlerini kolay ve masrafsız yapabilmeleri için 21 banka ve 8 kart ile anlaşmamız bulunuyor. Hem B2B, hem de B2C kullanıcılarımız için ürün ve özelliklerimizin kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin işletmelerini büyütmeye imkân sunacak kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz.”

Param Hakkında:

Param, TURK Elektronik Para AŞ’nin markasıdır. 2014 yılında 6493 sayılı kanun kapsamında BDDK lisansı alan TURK Elektronik Para AŞ, elektronik para, ön ödemeli kart, para transferi, fatura ödeme gibi kart ve cüzdan altyapısı alanındaki faaliyetlerini Param markasıyla sürdürüyor. BDDK’nın 2014 yılında çıkardığı kanunun ardından 2015 yılında elektronik para kuruluşu faaliyet iznini alan ilk şirket oldu. Bankalararası Kart Merkezi’ne üye olan ilk elektronik para kuruluşudur. Troy lisansını da alarak ön ödemeli kart dağıtım faaliyetlerine başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de ofisleri bulunan Param, tüm Türkiye’ye hem bireysel hem de kurumsal olarak hizmet veriyor.Hem bireysel hem de kurumsal olarak faaliyet gösteren Param, elektronik para hesabı, ön ödemeli kart, para transferi, fatura ödeme, sanal POS konularında faaliyet göstermektedir.