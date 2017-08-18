Koç gibi ihracat yaptılar

İSTANBUL (AA) - Koç Holding, bu yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam 45,5 milyar lira gelir elde ederken, 2,5 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, 2017'nin ilk 6 ayında konsolide bazda toplam 45,5 milyar lira ciro elde etti.

Aynı dönemde 2,5 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştiren Koç Holding, 2,9 milyar liralık kombine yatırım yaptı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, Koç Topluluğu olarak üretim, istihdam, inovasyon ve dış pazarlarda büyümeye verdikleri önemle faaliyetlerini sürdürdüklerini ve Türkiye'nin geleceğine olan inançla yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi.

Son 5 yılda kombine bazda 30 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Çakıroğlu, "Topluluk şirketlerimiz, bu yıl da satış, patent ve ihracat sıralamalarında en üst pozisyonlarda yer aldı. Üretim ve ihracat alanlarındaki güçlü liderliğimizi ülkemiz ekonomisine kattığımız değer açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel büyüme vizyonumuzla büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Otomotiv sektöründe ihracat performansımız öne çıkmayı sürdürüyor"



Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında Koç Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği sektörlerde başarılı performansını sürdürdüğünü ve Türkiye ekonomisinin büyümedeki itici gücü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında kombine ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla dolar bazında yüzde 19 artırdık. Otomotiv sektöründe ihracat performansımız öne çıkmayı sürdürüyor. Tofaş mühendislerinin ve işçilerinin imzasını taşıyan Egea ailesinin Hatchback ve Station Wagon modellerinin de devreye girmesiyle birlikte toplam 200 bininci aracımızı ihraç etmiş olmanın gururunu yaşadık. Özellikle Fiat Egea'nın başarısı sayesinde Tofaş'ın toplam ihracat adetleri 2017 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış gösterdi.

Ford Otosan da yılın ilk yarısında ihracat adetlerini yüzde 12 artırırken, Ford'un Avrupa hafif ticari araçlarında yükselen pazar payıyla liderliğini sürdürmesinde öncü rol oynadı. Bu dönemde Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 82'si Ford Otosan tarafından üretildi. Türk Traktör, yılın ilk yarısında yurt dışı pazarda 6 bin 49 traktör satışı gerçekleştirirken, bu sayı ile Türkiye toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini karşıladı. Türk Traktör için Amerika en büyük ihracat pazarı olarak önemini koruyor."



- "Arçelik uluslararası pazarlarda cirosunu yüzde 31,7 artırdı"



Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, bu yılın ilk yarısında Tüpraş'ın tam kapasiteyle çalışmayı sürdürerek satış tonajını yüzde 5,1 artırdığını bildirdi.

Çakıroğlu, Arçelik'in ise güçlü iç talepten faydalanırken Türkiye'deki satışlarını yüzde 26,5, uluslararası pazarlardaki cirosunu yüzde 31,7 artırdığını, en önemli ihracat pazarı olan Avrupa pazarında da ankastre segmentinde pazar payını büyütmeye devam ettiğini belirtti.

1,3 milyar nüfusu ile dünyanın en büyük ikinci ülkesi Hindistan'ın köklü şirketlerinden Tata Grubu bünyesindeki Voltas ve Arçelik AŞ arasında Hindistan'da üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzalandığını hatırlatan Çakıroğlu, bu anlaşmanın Arçelik'in global büyüme yolculuğuna yeni bir sayfa açacağına inandıklarını kaydetti.

Çakıroğlu, Yapı Kredi'nin ise yılın ilk yarısında güçlü finansal performansının yanı sıra hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla da öncü dijital bankacılık çözümleri sunmaya devam ettiğini aktardı.

Bankanın, yenilediği mobil uygulaması Yapı Kredi Mobil üzerinden, ilk olma özelliği taşıyan pek çok hizmeti müşterileriyle buluşturduğuna değinen Çakıroğlu, yılın ilk yarısındaki tüm bu başarılarının sonucunda Yapı Kredi'nin, dünyanın en saygın yayınlarından Global Finance tarafından "Avrupa'nın En Yenilikçi Dijital Bankası" ve "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülleri başta olmak üzere toplam 5 büyük ödüle layık görüldüğünü bildirdi.



- "Koç Holding hissesi 2017 yılında bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı"



Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında gerçekleşen başarılı hisse satış işlemine de dikkati çekerek, 2017'nin başından beri Türkiye'deki kuvvetli ekonomik ortamın halka arz ve ikincil piyasa işlemlerinin hızlanmasına zemin oluşturduğunu vurguladı.

Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, bilindiği üzere halka açıklık oranlarının düşüklüğü, sermaye piyasalarının gelişmeye açık olduğunun göstergesi olarak görülüyor. Ülkemizde son yıllarda ortalama halka açıklık oranı yüzde 40'lara ulaşırken, Koç Holding'in halka açıklık oranı yüzde 22 seviyelerinde kalmıştı. Ülkemize olan inanç ve güvenle son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz güçlü yatırımların da bir sonucu olarak, Koç Holding hissesi 2017 yılında bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte finansal piyasaların elverişli olduğu bu dönemde, sermayenin yüzde 4,2'sine tekabül eden payların yaklaşık 475 milyon dolar üzerinden satışı ile Koç Holding'in yüzde 22,2 olan halka açıklık oranı yüzde 26,5'e yükseltildi."

Çakıroğlu, bu oranın, Borsa İstanbul'daki ortalama halka açıklık oranlarına göre halen düşük olsa da, hisselerine derinlik kazandırırken, bazı yurt dışı endekslerde ağırlıklarının artmasını da sağladığını belirterek, "Örneğin, MSCI Index'te ağırlık yüzde 25'ten yüzde 30 seviyesine yükselirken, sadece bu nedenle hissemize yaklaşık 30 milyon dolar fon girişi oldu. Bu gibi başarılı hisse satışları, yabancı yatırımcıların ülkemize olan güveninin önemli bir göstergesi olarak görülmekte olup sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesi yönünde de büyük fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.