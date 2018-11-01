Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon kasım-ocak FAO Foça
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin

KoçSistem'e ödül

KoçSistem, Stevie Ödülleri'nde 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz Stevie'nin sahibi oldu

KoçSistem'e ödül
banner17

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Ödülleri'nde 6 ödül birden kazandı.
KoçSistem'in açıklamasına göre, aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam eden şirket, KoçSistem Pazarlama ve İnsan Kaynakları ekipleri gerçekleştirdikleri projelerle, "Büyük İş Verenler" ve "Uluslararası İş Ödülleri"nde toplamda 6 ödülün sahibi oldu.
Bu yıl 15'incisi düzenlenen Stevie Ödülleri'nin Büyük İşverenler Ödül Programı'nda KoçSistem, "Yılın Eğitim Platformu" ve "En İyi Eğitim Çözümü" kategorilerinde altın ödüle layık görülürken; "En İyi Kurumsal Eğitim Gelişim Uygulaması" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.
Uluslararası İş Ödülleri Programı'nda "Yılın İç İletişim Programı" kategorisinde gümüş; "Bilişim Teknolojileri Web Sitesi" ve "Yılın Marka Yenilenmesi" kategorilerinde ise bronz ödüle layık görüldü.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KoçSistem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1