Kodlama öğretiyorlar

Hisar Okulları, “Açık Kaynak” yaklaşımı doğrultusunda tüm Türkiye’den öğrencileri eğitim etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Yazılım meraklısı öğrenciler; “Hisar Kodlama Zirvesi” kapsamındaki topluma açık ve ücretsiz eğitimler sayesinde kodlama dünyası ile tanışacak. Bu yıl 7.si düzenlenen ve bugüne kadar XX öğrencinin katıldığı zirvede yapay zeka teknolojileri, uygulama ve oyun geliştirme gibi birçok farklı alanda eğitim ve atölye çalışması sunuluyor. Eğitimlerin en önemli özelliği; akran dayanışmasını güçlendirmek üzere öğretmenleri liderliğinde Hisar Okulları öğrencileri tarafından veriliyor olması. Zirvede bu yıl Türkiye’den ve dünyadan alanında önce gelen uzmanlar da öğrencilerle buluşacak ve onlarla deneyimlerini paylaşacak. Zirveye ücretsiz kayıt http://event.hisarcs.com/ sitesinden yapılacak.

Geleceğe yön veren en önemli mesleklerden biri olan yazılım, günümüz küresel dünyasının içinde tüm iş kollarını etkiliyor. Türkiye’de istihdama katkısı yüzde 0,5 olarak açıklanan yazılım sektörünün payının ilerleyen yıllarda daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Dijitalleşen dünyada giderek artan yazılımcı ihtiyacı doğrultusunda, yazılım Türkiye’de desteklenen ve geleceği parlak alanlardan biri haline geliyor. Yazılım öğrenmeye genç yaşlardan itibaren başlamak, bu alanda tecrübe edinmek ustalaşmak, daha iyi iş ve yaşam imkanları elde etmek açısından büyük önem taşıyor. Yazılım alanında yetkin gençler yetiştirme ihtiyacının bilincinde olan Hisar Okulları, bu amaç doğrultusunda öğrencileri 7 yıldır “Hisar Kodlama Zirvesi” etkinliği ile buluşturuyor.

7 yılda yaklaşık 1.400 öğrenci kodlama ile tanıştı

Bu yıl da yazılım meraklısı öğrenciler; “Hisar Kodlama Zirvesi” kapsamındaki topluma açık ve ücretsiz eğitimler sayesinde kodlama dünyası ile tanışacak. Bu yıl önlemler nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen ve bugüne kadar yaklaşık 1.400 öğrencinin katıldığı zirvede yapay zeka teknolojileri, uygulama ve oyun geliştirme gibi birçok farklı alanda eğitim ve atölye çalışması sunuluyor. Eğitimlerin en önemli özelliği; akran dayanışmasını güçlendirmek üzere öğretmenleri liderliğinde Hisar Okulları öğrencileri tarafından veriliyor olması. Zirvede bu yıl Türkiye’den ve dünyadan alanında önce gelen uzmanlar da öğrencilerle buluşacak ve onlarla deneyimlerini paylaşacak.

Zirve bu yıl uzman konuşmacılar ile renkleniyor

16-17-18 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek etkinliğin programında zengin içerikler ve alanında uzman katılımcıların konuşmaları yer alacak. Üç grup halinde düzenlenecek eğitimler ile öğrencilerin analitik düşünme becerileri gelişecek. Sunulan eğitimler sayesinde öğrencilerin; web sitesi tasarımından uygulama ve oyun geliştirmeye, müzik kodlamasından yapay zekaya uzanan geniş bir alanda yetkinlik kazanmaları sağlanacak. Eğitimlerin ardından Microsoft, Google, Stanford Üniversitesi gibi kurumlardan yapay zeka, teknoloji ile insan etkileşimi ve biyolojide yapay zeka kullanımı gibi konularda, alanlarında uzman konuşmacılar “Hisar Kodlama Zirvesi” etkinliğinde öğrencilere seslenecek. Etkinlik programı kapsamında gündüz saatlerinde Türkçe konuşmalar gerçekleştirilirken, akşam saatlerinde ise konuşmalar İngilizce olarak yapılacak. Hisar Okulları öğrencileri akranlarını #EvdeKalKodaKatıl çağrısıyla zirveye http://event.hisarcs.com/ sitesinden ücretsiz kayıt yaparak aralarına katılmaya davet ediyor.