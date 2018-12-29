Kombi rekoru kırdı

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün önde gelen firmalarından Bosch Termoteknik, kuruluşundan bu yana 8 milyon kombi üretti.

Bosch Termoteknik’in Manisa Fabrikası, 2018 yılında 888.888 kombi üretim adedi ile tarihinin en yüksek kombi üretimini gerçekleştirdi. 2018 yılında rekorlarına bir yenisini daha ekleyen Manisa Fabrikası, böylece ‘üretim üssü’ unvanını da pekiştirdi. 25 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren fabrikada, kurulduğundan bu yana üretilen cihaz sayısı ise 8 milyon âdedi aştı.

Termoteknik iş kolunda dünya çapında öne çıkan tesisler arasında yer alan Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası’nda, dünyanın dört bir yanındaki 41 ülke için, 744 farklı cihaz tipi üretimi yapılıyor. Manisa’da 25 yıldır faaliyet gösteren fabrika, aynı zamanda iklimlendirme sektöründe ‘İhracat lideri’ unvanını da elinde bulunduruyor.

Bosch Termoteknik Hakkında

Bosch Termoteknik, enerji verimli ısıtma sistemleri ile sıcak su çözümlerinde Avrupa’nın lider tedarikçisidir. 2017 yılında yaklaşık 14.400 çalışan ile 3,4 milyar avroluk (Yüzde 67’i Almanya dışında) ciro gerçekleştirmiştir. Bosch Termoteknik, birçok güçlü uluslararası ve yerel markaya sahip olup; Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinde çeşitlendirilmiş ürün gamıyla üretim yapmaktadır.

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden biridir. Dünya genelinde yaklaşık 402.000 çalışanıyla 2017 yılında 78,1 milyar avro satış gerçekleştirmiştir. Faaliyetleri dört sektöre ayrılmaktadır: Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve Enerji ve Bina Teknolojileri. Bosch dünyanın önde gelen IoT şirketi olarak akıllı evler, akıllı şehirler, ağa bağlı mobilite ve endüstri için bağlantılı çözümler sunmaktadır. Sensör teknolojisi, yazılım ve hizmet alanlarındaki uzmanlığını ve kendi IoT bulutunu kullanarak müşterilerine farklı etki alanları genelinde ağa bağlı çözümleri tek bir kaynaktan sunabilmektedir. Bosch Grubunun stratejik amacı; ağa bağlı bir yaşam için çözümler üretmek, yenilikçi ve heyecan uyandıran çözümlerle dünya genelinde yaşam kalitesini yükseltmektir. Kısacası, Bosch ‘Yaşam için Teknoloji’ sunmaktadır. Bosch Grubu Robert Bosch GmbH ve 60 ülkede 440 bağlı şirketiyle bölgesel şirketlerinden oluşmaktadır. Bosch’un global üretim, mühendislik ve satış ağı satış ve servis ortaklarıyla birlikte dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde varlık göstermektedir. Şirketin gelecekteki büyümesi yenilikçilikteki gücüne dayanmaktadır. Bosch dünya genelinde 125 merkezde 64.500 çalışanla araştırma ve geliştirme çabalarını sürdürmektedir.