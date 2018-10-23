Konkordato abartılıyor Avdagiç, şunları söyledi: “Rakamlar 3 bin 5 bin diye söyleniyor. Konkordato ile ilgili inanılmaz spekülasyon yapılıyor. Tüm Türkiye’de sayı 500’ün altında İstanbul’da ise 100’ün altında" dedi.



Son dönemde en çok tartışılan konuların başında gelen konkordato konusunda birinci ağızdan önemli açıklama geldi. Konuyla ilgili ilk başvurunun İstanbul Ticaret Odası’na yapıldığını belirten Başkan Şekib Avdagiç konunun abartalı bir şekilde gündeme getirildiğini söyledi.

Avdagiç, şunları söyledi: “Rakamlar 3 bin 5 bin diye söyleniyor. Konkordato ile ilgili inanılmaz spekülasyon yapılıyor. Tüm Türkiye’de sayı 500’ün altında İstanbul’da ise 100’ün altında. Bu işi küçümsemek için söylemiyorum kendilerini korumaya alıyorlar ama onlardan alacağı olanlar zora giriyor. Çok doğru ve sınırlı uygulanması önemlidir. Şu andaki düzenlemelere bağlı olarak finansman kanallarındaki tıkanıklıklar açılmaya başlandı, kurda gerileme var. Bizim fiyatlama için en büyük risk unsurumuz kur idi. Biz şu anda psikolojik ve politik rüzgar Türkiye’nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutların dağılmaya başladı. Finansmana ulaşma konusunda iyileşme var ama devinimin artması gerekiyor.”

KAMUYU BEKLİYORUZ

Avdagiç, kamuya mal ve hizmet satan herkesin fiyat farkı kararnamesini beklediğini dile getirerek bu yapılamıyorsa da herhangi bir ceza olmadan çekilme hakkı verilmesini istediklerini kaydetti. Avdagiç, “Tavsiyemiz makul bir fiyat farkı kararnamesi iki taraf için olumludur. Yüzde 60 artışa kamu yüzde 30-35 verse insanlar işlerini devam ettirir. İşler bırakılmak zorunda kalır ve daha yeni ihale yapılırsa bu yüzde 60 artışla satılır kamu kaynağı kaybedilir. Sürecin kesintiye uğramaması için makul fiyat farkı kararnamesi bekliyoruz” dedi. En azından bir ödeme takvimi yayımlandığı takdirde şirketlerin ve piyasanın rahatlayacağını söyleyen Avdagiç, bu durumun konkordatoyu ve iflasları da azaltacağına dikkat çekti. Ayrıca, KDV iadelerinin de hepsinin ödenmeyeceğini bildiklerini belirten Avdagiç, kamunun işletmelere KDV alacağına karşılık sigorta vergi ödemelerine mahsuplaşma imkanı getirmesinin işlerin önünü açacağına vurgu yaptı.





