Konkordato tepkisi

Konkordato isteyen firma sayısı her geçen gün artarken iş dünyasından gelen tepkiler de yükseliyor. İş insanları, konkordato uygulamasını suistimal edildiğini ve bu nedenle uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtirken; mobilya sektörü temsilcileri kalifiye elemanda yaşanan ciddi açık yüzünden “Arkadaşını getir işçi yap, altın kazan” kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Türkiye’nin tanınmış iş insanları, LE Meridien İstanbul Etiler’de gerçekleştirilen “Business Weekend”de bir araya geldi. Havva Kızılırmak İletişim Ajansı tarafından düzenlenen, ilki TÜGİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya TÜGİK (Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu) Genel Başkanı ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın yanı sıra; Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, Doğtaş Mobilya YK Başkanı Davut Doğan, Zen Pırlanta YK Başkanı Emil Güzeliş, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı ve Terteks YK Başkanı Sinan Öncel, Canpark Yatırım Holding Başkanı Cem Gür, İHK Holding YK Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Ateşsönmez Kimya YK Başkanı ve TÜGİK YK Üyesi Engin Ateşsönmez ile Aksen Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Hüdaverdi Aksen katıldı..

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral: ‘Konkordato üzerine kitap bile yazıyorlar”

Business Weekend buluşmasının ana gündem maddesi, şirketlerin iflastan korunmak için başvurduğu ve son üç aydır hız kazanan konkordato ilanları oldu. Düzenlemenin iyi niyetle çıkarıldığını ancak bazı şirketlerin aynı anlayışla yaklaşmadığını belirten TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ‘’2016’da Google’da konkordato kelimesi 66 bin kez aranmış. 2017 de 100 bin, 2018'de 370 bin kez arama yapılmış. Konkordato üzerine kitap bile yazıyorlar artık. Yeni düzenlemenin makamlar tarafından gündeme alınması sevindirici’’ diye konuştu.

GUSAD Başkanı Erhan Özmen:‘’Uygulama suistimal edilir oldu’’

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, konkordato uygulamasının suiistimal edildiğini ifade ederek, bu kararı alan firmalara uyarıda bulundu:

‘’İş insanları 1 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra karşısına ne çıkacağının yeteri kadar farkında değil. Ben asla böyle bir yola girmem. Üretim ve verimliliği arttırmak yerine böyle kolay bir yolu seçmek. Bu bizim biraz toplumsal zafiyetimiz. Biz hep kolay yoldan zengin olmak, kolay yoldan lükse ulaşmak, kolay yoldan, altını doldurmadan her şeyi çok keyifli yaşamak isteriz. Sen böyle bir kararla itibarını kaybediyorsun. Tüm varlığını, benliğini bırakıp çıkıyorsun. İyi niyet için kurulan bir sistem tamamen suistimal edilir hale gelmiş.’’

BMD Başkanı Sinan Öncel:“25 dolara sweatshirt satıyoruz”

Business Weekend’e katılan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı ve Terteks YK Başkanı Sinan Öncel ise ekonominin ahlaki kurallara uyan “iyi iş insanları”sayesinde ileriye tanışabildiğinin altını çizdi. Türkiye’nin son yıllardaki markalaşma başarısının gurur verici olduğunu ifade eden Öncel ‘’Kosova'ya Sırbistan'a, Marakeş'e gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz LCW, Koton, Defacto gibi Türk markaları çok ciddi popüler. Oranın Damat’ı, Armani’si olmuş. Bunun hazzı parayla ölçülemez. Markalı ürün ihracatı giderek artıyor. Kilogram fiyatı normal markalara üretim yapan üreticilerle kıyaslanınca 3-4 katına çıkmış vaziyette. 5 dolara sweatshirt satmak yerine 25 dolara satıyorsunuz. Bu çok önemli birşey’ diye konuştu.

DoğtaşMobilya YK Başkanı Davut Doğan:“Arkadaşını işçi yap, altın kazan”

Sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Doğtaş Mobilya YK Başkanı Davut Doğan “altın”la kalifiye eleman aradıklarını açıkladı: Doğan, ‘’Mobilya sektöründe rekabet büyük. 35 bin üretici var. İşsizlik olmasına rağmen ciddi kalifiye eleman açığı yaşıyoruz.Çanakkale’de alışveriş merkezinde stand açıp kampanya yaptık,‘arkadaşını getir işçi yap altın kazan’ diye. Bu konuda sıkıntımız büyük.’’

İHK Holding YK Başkanı İbrahim Halil Korkmaz: “Türkiye’ye çok turist gelmesi önemli”

“Nitelikli turist mi, nicelikli turist mi” tartışması hatırlatan İHK Holding YK Başkanı İbrahim Halil Korkmaz ise “2019 senesinin de turizm sektörü açısından çok iyi geçmesini bekliyoruz. Rakamları daha da yukarılara taşıyabilmek için uğraşıyoruz. Öncelikle Türkiye’ye çok sayıda turistin gelmesi önemli. Ardından nitelik, nicelik tartışmasını yapabiliriz“ diye konuştu.