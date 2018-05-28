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Konut kredisinin rekortmeni oldu

Milli ekonomiye sağladığı katma değerle 2018 yılının ilk çeyreğinde sektöründe en yüksek kredi büyüme oranına ulaşan VakıfBank, konut kredilerinde de yılın ilk beş ayına damgasını vurdu. Bugüne kadar 450 binden fazla müşterisini SarıPanjur konut kredisi ile ev sahibi yapan VakıfBank, yüzde 5,51’lik oranla sektör ortalamasının dört kat üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Konut kredisinin rekortmeni oldu
GAZETE EKONOMİ - VakıfBank, ‘SarıPanjur Konut Kredisi’ ile ev sahibi olmak isteyen müşterilerinin de yanındaki güç olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 450 binden fazla müşterisini avantajlı seçenekler ve uygun ödeme planlarıyla ev sahibi yapan VakıfBank, 2018’de 3 milyar TL’den fazla konut kredisi kullandırdı.
Konut kredilerinde sektörün ortalama yüzde 1,48 büyüdüğüne dikkat çeken VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, “Bizim için önemli olan müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilmek.Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla yılın ilk beş ayında sektör ortalamasının dört kat üzerinde büyümeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de konut sektörünün ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurarak, farklı kampanya ve fırsatlarla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

10 farklı Sarı Panjur ürünüyle hizmet veriyor

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını gözeten VakıfBank; sunduğu uygun fırsatlarla hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Banka, eşit taksitli, azalan taksitli, eşit anapara ödemeli gibi 10 farklı SarıPanjur ürününü şubelerinin dışında alternatif dağıtım kanalları üzerinden de hızlı başvuru alarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuyor.
VakıfBank Hemen Başvur, 444 0 724 Çağrı Merkezi, 5724 SMS kanalları veya şubeden yapılan kredi başvuruları değerlendirildikten sonra ekspertiz işlemleri başlatılıyor. VakıfBank müşterileri, satın alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar konut kredisi kullanarak ev sahibi oluyor.
Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile konut kredisi kullanan müşterileri adına TEMA aracılığıyla fidan dikimi de yapan VakıfBank, bugüne kadar 160 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.
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