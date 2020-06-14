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Koranavirüs çıktı, alışverişlerde temaslar azaldı

Elektronik para kuruluşu Pay Fix, koronavirüsün insanların alışveriş, tüketim ve ödeme araçları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için bir araştırma yaptı. Buna göre, Covid-19 salgın sürecinde Türkiye’de kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat arttı. Bunun yanı sıra ATM’lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düştü.

Koranavirüs çıktı, alışverişlerde temaslar azaldı

Koronavirüs salgını insanların alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını değiştirdi. Bu dönemde geçen yıla göre, ATM’lerden nakit çekim oranı yüzde 14 düştü. Temassız ödemeye ise ilgi 3 kat arttı. 5 milyon kart, internetten alışverişlerde ödemeye açılırken 2 milyonu ilk kez kullanıldı.

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan, müşterilerin değişen alışkanlıklarına dair gözlemler yaptıklarını söyleyerek araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Yazgan, elle temas edilen kâğıt paranın, plastik kartların, ATM’lerin ve pos cihazlarının, virüs tehdidi yüzünden insanların tedirginlikle kullandığı ödeme araçları haline dönüştüğünü dile getirdi.

ATM'lerden para çekme azaldı

Koronavirüs sürecinde temassız finansal teknolojilerin ön plana çıktığını belirten Yazgan, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsünün geçtiğimiz günlerde "temassız ödeme yöntemlerini tercih etmek daha iyi bir fikir" sözleri nakitsiz bir ekonominin pratikliğinin yanında sağlık için de en uygun model olduğunu göstermektedir. Türkiye’de ise bu süreçte nakit yerine temassız ödemeleri tercih edenlerin sayısında hızlı bir artış gözlendi. Kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat artmış durumda. Bunun yanı sıra ATM’lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düşmüş durumda. Temassız ödemeye ise ilgi, salgın sürecinde geçtiğimiz senelere oranla 3 kat arttı"  sözlerini kullandı.

Milyonlarca kart internetten ödemeye açtırıldı

İnternetten alışveriş yapma seçeneğinin, evde kalma zorunluluğu ile daha çok tercih edildiğini vurgulayan Yazgan sözlerini şöyle sürdürdü:

 "BKM verilerini baz alarak yapmış olduğumuz araştırmalarda, 2 milyon kartın ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Pandemi döneminde 5 milyon kart ise, internetten ödemeye açıldı. Alışverişlerde mobil cihaz kullanımı da ciddi oranda arttı" 

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