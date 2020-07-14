Kornanın lideri

Fatma Nur Önar yazıyor - Aynı zamanda da TAYSAD Yönetim Kurulu üyesi ve KALDER Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülin Tezer güçlü girişimci kimliği ve başarı çalışmaları ile kadın liderler arasında gösteriliyor. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Tülin Tezer kariyerine ilişkin şu bilgilere verdi:

. SEGER’ de kalite sistem mühendisi olarak işe başladım ve 10 sene kadar kalite bölümünde çalıştım. ARGE projelerine destek oldum. Tam 30 yıldır SEGER’de çalışıyorum. Genel müdürlüğe her noktada çok çalışarak yükseldik.

. SEGER 1981 yılında Bursa da kurulmuş yerleşik bir aile şirketi. Açılımı ses ve elektrikli gereçler olan yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş. Alanında Türkiye birincisi Avrupa’da isi ilk üçteyiz. Korna bizden sorulur.

. SEGER yaklaşık 80 ülkeye Türkiye ve Çin de ki fabrikaları ile ihracat yapıyor. Kalitesini tüm dünyaya kabul ettirmiş olmakla birlikte 50 ülkede tescil de aldık. Bir Türk markası olarak firmamızın bu başarısından gurur duyuyoruz.

. Renault, Tesla, Mercedes, iş makinaları, Türk Traktör gibi firmaların, markaların korna tedarikçiliğini yapıyoruz. Pek çok ödül aldık. SEGER, son olarak Renault’tan en başarılı tedarikçi ödülünü aldı.

. SEGER pandemi sürecinde ciddi önlemler aldı. Bu önlemlerin başında üretim sürecinde sosyal mesafeyi göz önünde bulundurmak geldi.

. Şirket içerisinde sosyal mesafe kuralı korundu. Nisan’ın 15’ ine kadar üretim yavaşta olsa devam etti. Daha sonra ara verdik üretime.

. 4 Mayıs’ta yeniden üretime başladık. Az bir kapasiteyle de olsa kaldığımız yerden devam ettik. Endüstri 4.0’ a uyum sağlamak için pandemi sürecinde otomasyon ve teknoloji faaliyetlerine ara verilmedi.

. Bu arada SEGER 10 sene içinde markasını yeni ürünlerle desteklemeyi düşünüyor. Bu çalışmaya çok önem veriyoruz. Gelişen otomotiv sektörü ve otonom sürüş teknolojisi gibi yeni teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak ve teknoloji ile uyumu yakalamak istiyoruz.

Tülin Tezer SEGER’in kadına şiddete karşı her türlü çalışmaya destek verdiğini ve vereceğini de belirterek şöyle konuştu:

. Kadına şiddete karşı duruşumuzla rol model olmak istiyoruz. Kadın çalışanlarımıza eşitlik konusunda önemli adımlar attık. Şirket içinde Mor Salkım Derneği ile işbirliği kurarak, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı konusunda eğitim faaliyetleri ve sempozyumlar düzenledik.