Korona, finans dünyasını da değiştirecek

Ege Finans Derneği (EFD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu Korona virüsü nedeniyle dünya piyasaları ile birlikte Türkiye’de de dalgalanmalar olduğuna işaret ederek, sakin olma çağrısı yaptı. Krizin daha fazla büyümesini engellemek için her şeyde olduğu gibi, finans tarafında da paniklemeden ve sakin olarak hareket etmek gerektiğinin altının çizen Vurucu, Mayıs 2020 sonrası piyasaların bugünkünden daha iyi olmasını beklediklerini söyledi.

“Likit olalım, hedeflerden uzaklaşmayalım”

Bozulan tedarik zincirinin yeniden dengelenmesinin yılın son çeyreğini bulabileceğine dikkat çeken Vurucu, “2020 hepimiz için zor bir yıl olacaktır. Olabildiğince likit olmaya çalışarak, ama hedeflerden de uzaklaşmadan devam etmemiz gerekecektir. Yılın ikinci yarısı, finansal piyasalar ve paranın mevcudiyetinin çok tartışılacağı bir zaman olacaktır. Çin’den çıkarak tüm ülkeleri etkisi altına alan COVİD-19 salgını, iki ayda dünyayı durma noktasına getirdi. Dünyada son 60 yılda bu şekilde bir kriz yaşanmadı. Bu krizin tüm diğer krizlerden farkı, devamında dünyada getirmesi çok muhtemel olan finansal krizin de belirleyicisi olacak olması. Sanım ilk defa bir salgın, finansal krizin de başlangıcına neden olacak” dedi.

“Atılan adımlar doğru”

Ülke merkez bankalarının ciddi faiz indirimleri, parasal genişlemeler sağlayarak, Hükümetlerin de doğrudan vatandaşlarına ve firmalara verdikleri desteklerle krizin etkisini azaltılmaya çalışıldığını anımsatan Vurucu, 2020 yılının tamamlandığında, dünyada büyümenin yavaşladığı, işsizliğin arttığı, dünya ticaret hacminin azaldığı, ülkelerin kendileri dış dünyaya kapattıkları ve morallerin çok zarar gördüğü bir yıl olarak hatırlanacağını kaydetti. O nedenle bugünden hoş geldin 2021 demek istediğini belirten Vurucu şöyle konuştu: “Yeni finansal dünyaya ve belki yeni para dünyasına hoş geldin diyorum. Türkiye’nin ilk ve ikinci çeyrek büyüme, işsizlik, ihracat ve bütçe açığında bozulmalar olması muhtemel görünmektedir. Bu dönemde TL diğer para birimleri karşısında değer kaybı bir süre daha devam edecek, sonrasında ise toparlayacaktır. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı doğru bir adım olmuştur. Yine Merkez Bankası’nın almış olduğu son kararlar sonrası, bankalar üzerinden ciddi boyutta likidite desteği sağlanmıştır. Krizin etkisini azaltmak için Hükümetimizin açıklamış olduğu son ekonomik tedbirlerin zamanlaması doğru olmuştur. Getirilen TL 100 milyarlık paket, genel olarak bence olumludur. Ancak, zorunlu olarak bir süre kapatılması istenen iş yerlerinin çalışanlarının maaşların ödenmesiyle ilgili de bir katkının olması gerektiğini de düşünüyorum. Muhtemelen ilerleyen zamanda, salgının etkisine göre yeni paketler açıklanabilecektir. Salgının daha fazla büyümeden yönetilmesinde, Hükümetimiz ve tüm sağlık çalışanları çok başarılı bir sınav vermektedir. Her zaman başardığımız gibi, bu sıkıntıyı da hep birlikte aşacağız.”