Koronaya karşı 2 icat

Yüksek teknoloji ürünler, otomat makineleri ve savunma sanayine özel cihazlar geliştirerek 43 yıldır Türkiye’ye hizmet veren Elektral, şimdide koronovirüse karşı özel bir ateş ölçer cihaz geliştirdi. Aynı zamanda maske otomatı da üreten Elektral, iki yeni ürünü ile Koronavirüs mücadelesine önemli bir teknolojik destek sağladı. Ateş ölçer amacıyla kullanılan Termal Tarama Modüllü Dedektör, Covid-19 virüsünü taşıyan ateşli hastaları beş metreye kadar uzaktan tespit ediyor. Aynı zamanda yaklaşık 800 ayrı noktadan ölçüm yaparak temassız bir şekilde insan vücudunun sıcaklığını ölçen cihaz, ateşli hastaların tespit edilmesinde büyük bir kolaylık sağlıyor.

Hastayı hızlıca tespit ediyor

1 yıllık Ar-ge çalışmasının sonucunda Kökten Dinçsoy ve ekibinin Termal Tarama Modüllü Dedektör cihaznıı geliştirdiğini dile getiren Elektral A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl Dinçsoy, cihazın tek bir noktada hem virüslü-ateşli hastaların hem de terör unsuru olabilecek kişilerin anında tespiti yapabildiğini söyledi. Cihazın, termografi, termal görüntüleme, termal video gibi özelliklerinin yanı sıra ışıklı ve sesli uyarı sistemine de sahip olduğunu belirten Dinçsoy, “Cihaz ayrıca istenirse bir tablet veya bilgisayar yardımıyla operatörlere ayrı bir izole odadan da kontrol yapma imkanı sunuyor. Cihaz, elektrik kesintilerinde de mobil olarak 10 saat çalışabilme özelliğine sahip. Bu cihaz, toplu alanlarda yaklaşan kişinin alın sıcaklığını ölçüp, ateşi olan kişiyi alarm vererek tespitini sağlıyor. Böylece olası Covid-19 hastasının hızlıca tespit edilerek önlem alınması sağlanıyor” diye konuştu.

MASKEMATİK makinesi de geliştirdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirdikleri diğer ürününde de “MEDİKAL OTOMAT/MASKEMATİK” olduğunu belirten Dinçsoy, bu makine sayesinde maske dağıtımının hijyenik ve kesintisiz olarak gerçekleştirilebildiğini vurguladı. Ürünlerin şu an üretildiğini ve ihracatının da yapıldığını söyleyen Dinçsoy, Koronavirüs ile mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun bu cihazları değerlendirmesinin yararlı olacağını kaydetti.

COVİD-19 mücadelesinde nefer olacağız

Geliştirdikleri iki cihazında hem Türkiye hem de Dünya için Koronavirüs mücadelesine önemli bir teknolojik katkısı olduğuna işaret eden Dinçsoy, şu bilgileri verdi: “Elektral yılda bir milyonun üzerinde yüksek teknolojili elektronik cihaz imal edebilen milli bir kuruluş. Bünyesinde AR-GE (elektronik - mekanik), elektronik, mekatronik, üretim hatları, bilgisayar destekli tasarım üretim ve makine parkuru, plastik atölyeleriyle yüksek entegrasyona sahip bir şirket. Yüzde 90 oranında yerli üretim girdisi ile yüzde 70’e yakın ihracat gerçekleştiriyor. İAOSB ve Ege Üniversitesi tarafından inovasyon birincisi seçildik. Konumuzda dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi. Türk işçisinin, Türk mühendisinin gayretleri ile güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ülkemize ciddi katma değer sağlıyor. Covid-19 salgınında da ülkemizin ihtiyacı olan alan ve ürünleri hızlıca tespit edip üretime başladık. Yerli ve milli bir firma olarak covid-19 mücadelesinde ülkemizin bir neferi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.