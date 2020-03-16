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Koronovirüs endişesi e-Ticarette ciroyu ikiye katladı

Koronovirüs tehdidi yüzünden, market, çarşı, AVM gibi kalabalık ortamlardan uzak kalmaya çalışanlar, alışverişte e-ticareti tercih etmeye başladı.

Koronovirüs endişesi e-Ticarette ciroyu ikiye katladı
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Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk koronovirüs vakasının tespit edildiğinin açıklamasının ardından alışverişlerini internetten yapanların sayısında ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

Alışveriş için çarşı, pazar, market, AVM gibi insanların toplu olarak bulundukları mekanlara gidenlerin sayının azaldığını kaydeden Kayral, “Okullar tatil, tüm sosyal etkinlikler de iptal edildi. İnsanlar ev ve ofislere hapsoldu. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Özellikle de kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu yüzden temel ihtiyaçlar dâhil alışverişler internetten yapılmaya başlandı. Piyasada dezenfektan ürünler bulunmazken, sanal mağazalarda bu tür bir sıkıntı şu an için yok. Sanal mağazalar cirolarını ikiye katladı” dedi.

-Yeni Müşterilerin Çoğunluğu Çalışan Kadın

Kayral, sisteme yeni giren müşterilerin büyük çoğunluğunu çalışan kadınların oluşturduğunu belirterek, “Çalışan kadınlar koronavirüs tehdidi yüzünden öğle tatilinde çarşı pazar gezmek yerine ofiste kalmayı yeğliyor. Alışverişini öğle tatilinde, mesaide internetten yapıyor” dedi.

-Anormal Fiyat Hareketlerine Online Çözüm

Son günlerde özellikle dezenfektan, temizlik ve gıda ürünleri fiyatlarında anormal farklılıklar olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi: 

“Bu tür özel durumlarda online alışveriş, bilinçli tüketiciler tarafından özellikle tercih ediliyor. Tüketici market market gezmek yerine bilgisayar başında istediği ürünün hangi markette kaça satıldığını öğrenebiliyor, fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Alışverişlerin Avantajix.com gibi yapılan her alışverişe nakit para veren siteler üzerinden yapılması aile bütçesine ekstra katkı sağlıyor. Sipariş miktarına göre nakliye ücreti alınmaması da online market alışverişini cazip kılıyor. Müşteri, 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor. Yol masrafının olmamasının yanı sıra online alışverişin rahatlığı ve konforu insanlara çekici geliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
KoronovirusMarketçarşıAvm
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