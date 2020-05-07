Koru hediyesi

Bahçeşehir’in gerçek dokusuna uygun; yeşille iç içe, yatay ve az katlı mimarisiyle bölgenin en beğenilen projesi Eston Şehir Koru, Anneler Günü’ne özel başlattığı yeni kampanya ile ev sahibi olmayı daha da kolaylaştırdı. Yaz başında teslim edilecek projede yeşille iç içe yepyeni bir ev hediye ederek annenizi mutlu edebilirsiniz.

15 Mayıs’a kadar sürecek ve sınırlı sayıda daire için geçerli bu kampanya kapsamında, az katlı ve geniş balkonlu Koru Evler’de 4+1 Penthouse daireler, tüm indirimlere ek %10 indirim 4 bin 950 TL’den başlayan taksit avantajlarıyla sunuluyor. 3,5+1 dairelerde ise tüm indirimlere ek olarak %3 indirim ve 3 bin 950 TL’den başlayan taksitlerle avantajlı bir yatırıma sahip olmanız mümkün.

Ayrıca kişiye özel esnek ödeme seçeneklerinin sunulduğu Eston Şehir Koru’da, banka kredisi yerine proje finansman desteği sağlanması da konut alıcılarının işini kolaylaştırıyor.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi arasında yer alan Polatyol Grubu tarafından geliştirilen Avrupa’nın en geniş alana yayılan gayrimenkul projelerinden biri olan Eston Şehir’in yeni etabı Eston Şehir Koru projesi, her zevke ve ihtiyaca uygun çözümler üretiyor.

Eston Şehir Koru’da her beklentiye hitap eden daire seçenekleri sunuluyor. Villa, Katlı Villa, 5 katlı Koru Konakları ve 7-8 katlı Koru Evleri’nden oluşan, 215 dönüme yayılan projede, 90 dönüm yeşil alan ve 25 dönüm aktivite ve oyun alanı bulunuyor. Proje, nefes aldıran meydanları, koruları, açık hava sineması, amfi tiyatrosu, meyve bahçeleri ve göleti ile eşsiz imkanlar sunuluyor.

Avrupa Şehircilik Ödülü’ne sahip Bahçeşehir’de, yüksek prim potansiyelinin yanı sıra ticari imkanlarıyla da dikkat çeken Eston Şehir Koru, İstanbul Havalimanı’nın da devreye girmesiyle katlanarak değer kazanmaya devam ediyor.

Koru Villalar

Bahçeli ve müstakil bir düzen beklentisi olan geniş aileler için ideal Koru Villalar, yardımcı odası hariç 5 odalı ve 1 salonlu olarak tasarlandı. Yazın yemyeşil bahçesinde keyifli dakikalar geçirilebilecek Koru Villalar, kışın pencereden bakıldığında adeta bir kartpostalı andıran bir manzara sunuyor. Bahçesine havuz da yapılabilen Koru Villalar’da sayfiye yaşamı şehrin içindeki eve taşınıyor.

Koru Katlı Villalar

Koru Katlı Villalar, az katlı yapılaşmanın dinamizmini doğanın renkleriyle bir araya getirerek hem komşuluk ilişkilerinizi canlı tutacak, hem de özlediğiniz tabiat güzelliklerini ayaklarınızın altına serecek. Villa hayatına en yakın konsepti sunan Koru Katlı Villalar, Sky Dublex, Garden Dublex ve Simplex olmak üzere üç farklı konut tipinden oluşuyor. Geniş salonları, mutfakları, kapanabilir terasları, ferah odaları, işlik ve yardımcı odaları ile her genişlikteki aile için rahat bir yaşam vadediyor.

Koru Konaklar

Her dairesi yemyeşil koruya, bahçelere, aktivite alanlarına bakan manzaralı Koru Konaklar’da; cumbası ve geniş terasıyla keyifli bir yaşamı kucaklayabilirsiniz. Toplamda 5 katlı Koru Konaklar; çalışma odası, 4 oda ve geniş bir salon ile mutfaktan oluşuyor. Tek katta müstakil, ferah yaşam isteyen herkese uygun Koru Konaklar sahiplerini bekliyor.

Koru Evler

Mimarisiyle göz dolduran Koru Evler’de geniş balkonlu, az katlı apartman yaşamının güvenliği ve ferahlığıyla buluşabilirsiniz. Temiz havayı ve manzaranın getirdiği pozitifliği hissedebileceğiniz 7 ve 8 katlı Koru Evler’de 2+1’den 4,5+1’e Bahçe Dubleks’ten Penthouse’a kadar ihtiyacınıza uygun daireyi seçebilirsiniz.